海通國際：調升禹洲(01628-HK)目標價至7.25港元 里程碑式收購支撐未來銷售

2018年1月15日，禹洲地產(01628-HK)公布擬斥資人民幣38億元，收購沿海綠色家園(01124-HK)資產包，權益建築面積超310萬方。計算項目包含的貸款在內，海通國際估算此次收購項目總代價約人民幣50億元，收購的土地成本約人民幣1,600元/平方米。

以下內容節選自：海通國際研究報告

收購成本吸引 支撐未來銷售

此次收購共包含7個優質項目(3個待建項目及4個在售項目)，分別位於核心一二線城市，如天津、沈陽、北京、武漢及佛山；收購價格非常吸引，每平方米土地收購成本僅約人民幣1,600元。據房天下網顯示，4個在售項目的合約銷售均價約為人民幣7,900-23,000元/平方米，相較此次約人民幣1,600元的收購成本，利潤空間非常可觀。另外，7個項目所包含的凈負債約為人民幣1億元，對禹洲地產凈負債率影響甚微，仍可維持穩健可控的財務狀況。

此次收購為禹洲新增約人民幣400億元的權益貨值，相當於集團2017年全年合約銷售額，為公司衝千億規模提供強力的支撐。其中，2018年可推貨值約人民幣40億元。管理層預計2019年可推出貨值約人民幣100億元。

調高2019年盈利預測

海通國際認為此次收購主要的銷售貢獻將體現在2019年後的合約銷售中，該行對2019年禹洲全年盈利預測調升5%。

行業估值窪地 值得看高一線

該行調升禹洲每股資產凈值10%至10.35港元。與中型民營房地產商股價平均折讓45%及市盈率6.8倍相比，禹洲地產當前股價較資產凈值折讓46%，對應5.3倍2018全年市盈率，估值吸引。基於每股資產凈值30%的折讓，海通國際調升目標價由6.61港元至7.25港元，升幅達10%。

禹洲地產從2016年度的合約銷售人民幣203億元，到提出2020年實現合約銷售千億目標，年覆合增長率高達44%。強勁而可持續的增長暫時還未體現在公司股價上。海通國際認為禹洲地產值得看高一線。

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