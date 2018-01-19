谷歌和騰訊(00700-HK)達成專利共享協議 兩大科技巨頭結成聯盟

北京時間19日彭博報道，Alphabet Inc.旗下谷歌和騰訊控股(00700-HK)已經同意共享涉及一系列産品和技術的專利，全球兩大科技業巨頭結成聯盟。

這個交叉許可協議也包含一項共識，即分列全球第二大和第五大公司的谷歌和騰訊，未來將聯手開發各項技術。該協議可能便利谷歌在中國開展業務，同時也有助于騰訊從占據鳌頭地位的中國大陸市場向外擴張。

這一協議是公司之間典型的行業安排，以減少專利侵權的可能;谷歌與三星電子以及其他公司也有類似安排。

谷歌在2010年中止自我審查，其後相當于撤出了中國大陸的搜索引擎市場;現在與中國最大的公司結盟意義重大。這家美國公司正通過共享其人工智能軟件工具，以及加大投資設立新的研發基地等項目，重建在中國的存在感。而騰訊運營着被廣泛使用的即時通信平台微信，在社交媒體和遊戲領域也在中國處于領先地位，自然是個強大的盟友。

谷歌專利負責人Mike Lee在聲明中表示，“通過訂立這樣的協議，科技公司可以專注于為用戶提供更好的産品和服務。”

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)