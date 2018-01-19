今天很容易綿綿細雨 週末會好轉

東北季風及南方雲系影響天氣，以今天最明顯。氣象局表示，今天很容易綿綿細雨，迎風面的基隆北海岸跟宜蘭，下雨時間會持續更久，雨勢也比較明顯。下雨之外，氣溫也偏涼，北台灣白天高溫 20 到 21 度，南台灣則是偏暖，高溫 25 到 26 度。濕冷天氣到星期六下半天，就有機會改善，星期日的天氣將會穩定許多。（記者陳儷方）

北台灣從週四開始下雨，尤其是發布大雨特報的基隆北海岸及宜蘭地區，氣象局說，今明兩天都是下雨的天氣，氣溫在 20 度上下，台南以南天氣相對穩定一些。

氣象預報員徐仲毅表示，今天很容易下雨，「受到東北季風跟南方雲系的影響，雲量會比較多，很容易有綿綿細雨，今天出門記得攜帶雨具。基隆北海岸及宜蘭位處迎風面，雨勢明顯，下雨時間也長。」

氣溫方面，北台灣白天高溫約 20 到 21 度，感覺有點涼意；台中以南，台南以北，以及花東，高溫 22 到 24 度；高屏還是溫暖一些，高溫有 25、26 度。晚上開始，東北風增強，沿海會有 8 到 9 級強陣風，海邊活動要留意。

周末的天氣將有所好轉，預報員說，東北季風及南方雲系影響以今天最明顯，「星期六影響就會減少，下半天有機會降雨會逐漸趨緩，星期日東北季風減弱，水氣減少，溫度回升，天氣也會比較穩定。」

不過，下週一開始，又有另一波東北季風會增強。

中廣記者陳儷方台北報導。