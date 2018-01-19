匯控(00005-HK)與美國司法部就外匯交易調查達成和解

匯豐控股(00005-HK)公布，匯豐控股已和美國司法部訂立為期三年的延後起訴協議，以解決司法部就滙豐環球資本市場業務過往外匯銷售及交易活動所進行的調查。

根據協議，匯豐將支付合共1.015億美元，當中包括6310萬美元罰款及3840萬美元賠償。司法部對匯豐於調查期間表現合作，並作出廣泛的糾正措施表示肯定，因而將罰款減少15%。有關款項已全數撥備，並於匯豐《2016 年報及賬目》及《 2017 年中期業績報告》中披露。

匯豐亦已同意採取額外措施，加強環球資本市場業務的合規工作和內部監控，並與監管及執法機構充分合作。

協議所涉及的行為於2010年及2011年發生。此後，匯豐已推行多項措施，加強對環球資本市場業務的監控。司法部認同該等廣泛的改善工作，並注意到匯豐已投入龐大資源提升系統及加強監控。

誠如協議所述，匯豐在這方面的改善措施包括：採用演算交易以管理基準交易指令的相關風險；更新銷售、訂價、處理交易指令、管理客戶機密資料和利益衝突、預先對沖及濫用市場的政策；及聘請外部公司審核內部監控工作，提升交易、語音及音頻監察。匯豐致力公平待客，確保市場透明及有序運作。

在此之前，匯豐已於2014年11月就其外匯交易業務與英國金融業操守監管局及美國商品期貨交易委員會達成協議，及於2017年9月就監控措施及程序問題與美國聯邦儲備局達成和解安排。

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