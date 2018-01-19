高屏空氣差 中部以北偶陣雨

今天一個台灣兩個世界，如果可以改變一下天氣型態，或許可以解決問題，但地形氣候的特徵，這是不大可能的。首先是高雄屏東的空氣汙染，已經到達所有族群不健康等級，這主要還是大氣條件太過穩定，汙染物擴散不易，雖然有些水氣短暫雨，但沒有像北部那麼多，中部以北部凌晨到清晨都下了雨，白天會轉為偶陣雨，越往北部雨勢會更明顯，預期會下到周六。

高屏則持續穩定，預期也至少到周日，提醒您這波連續的嚴重空氣汙染，大家都要注意小心。大氣穩定除了高雄的大型工業較多外，西半部從北到南的汙染物也常常往南傳送累積到高屏，你我都是貢獻者之一，也建議大家這幾天能夠做些環保的工作，多選擇大眾運輸工具，共同來減少不必要的汙染貢獻，尤其細懸浮微粒問題相當複雜，也涉及多種汙染物的交互衍生的反應，單一的排放解決縱使有效，但恐怕改善幅度很小，你我小小的開車排放，累積起來也頗為可觀，還是需要大規模的社會環保運動。先進國家都已經走到交通、停車等大眾運輸的改善或限制上，用一點的不方便換來較潔淨的空氣，或許我們可以自身自發性多一點努力，來多幫助中南部的朋友們。

這兩天主要的天氣是南方水氣加上東北風，預計周日緩和回溫轉晴，而下周一開始東北風南下，又會轉為典型東北風的天氣，溫度略降一些，最低溫有機會降到 14-16 度，這波冷空氣的威力不強，就是傳統冬季的型態，北東陰沉偶雨，中南部則持續穩定，至少 7-10 天，要有更強的冷空氣就看看月底是否有機會，目前預測月底冷空氣是否接近台灣的不確定頗高，還有待觀察。

這幾天北部轉濕，溫度雖然降得不多，但環境濕度增高，也可能讓流感更容易傳播，過去這一兩周正是流感在過去兩三個月中的高峰期，建議您還是要多注意自我的健康管理。高雄屏東朋友更要留心空氣品質不佳，開窗戶或是戶外活動都要注意風向現場與環境狀態，減少人體不必要的暴露風險。

去年的氣候資料陸續公布，大致上結論可以如下 1. 是史上第三暖的年 2. 是沒有聖嬰現象下最暖的一年 3. 較工業革命前已上升 1.12 度 C (巴黎氣候協定希望 2100 年 2 度 C) 4. CO2 濃度已經站上 406 ppm(1958 年是 314 ppm)。地球的環境正在變化當中，雖然無力阻擋，但我們的確可以努力來減緩一些。

以上氣象由彭啟明博士 / 天氣風險公司提供