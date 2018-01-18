【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6290 良維、3035 智原、3443 創意又再創新高囉。)

今天大盤持續攻擊，盤中一度大漲 118 點，但是短線上有過熱的疑慮，尾盤有些許賣壓湧現。終場大盤上漲 66 點，以 11071 點做收，量能為 1489 億元。

重點持股報告。

(1710 東聯、1902 台紙) 續抱。

(6257 矽格、6213 聯茂) 續抱。

(4991 環宇) 今天只演了半場的好戲，股價該攻未攻，明天再觀察一天，若還是這麼拖拉，老師不排除出脫換股。

(6591 動力) 股價維持強勢，隨時有再攻高的機會。

(6290 良維) 股價連續五天創高，受惠蘋果 HOMEPOD 拉貨，良維 1 月合併營收有機會上看 7 億元，且今年第一季、第二季業績持續看好，今天股價再創歷史新高囉。

(3035 智原) 股價連續四天創新高，會員的獲利也持續增加，感謝。

(3443 創意) 盤中一度攻高，差一檔就要亮燈漲停板，很棒唷。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、4991 環宇、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY、3035 智原、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)