〈中保營運展望〉因應市場需求 投入智慧城市及健康照護網建置

中保 (9917-TW) 除了在保全業務的發展上積極引進物聯網應用新技術之外，在對於健康照護服務與智慧城市相關應用也大力準備衝刺，中保副董事長林建涵今 (18) 日指出，中保已和 12 家台北市立聯合醫療合作，攻居家照護與健康照護服務，提供 24 小時居家照護系統。

林建涵並指出，未來此一業務並將擴大至一般診所的合作，進一擴大攻下家庭市場。

雖然政府已推出 10 年長照計畫，提供長照機構與居家社區服務，但國人普遍無法接受機構式服務，整體長照機構收容率僅 77.3%；長照機構及居家社區服務的服務人數兩者相加僅 9.4 萬人，遠低於整體失能人數 78 萬人。

對於這塊服務缺口，林建涵指出，中保整合居家照護與健康照護服務，提供 24 小時居家照護系統，內容則包含了緊急救援系統、可偵測跌倒、生理數據、GPRS 定位的穿戴式裝置、行為偵測設備、具備生理數據量測與行為監測的智慧床墊、關懷問安、按次計費出勤服務等。

此外，林建涵指出，中保將發展新的營業項目包括在智慧停車場的布局，對於計費、收費將可排除高昂的人工成本，並以如 ETC 的無人化計費，在減少人力成本支出後，也將可提升獲利空間。

同時，氣象變遷愈來愈嚴峻，像是寒流、颱風等天災發生頻率與強度也不斷增加，林建涵指出，中保針對台灣特有天災 (地震、洪汛等) 與橋樑監測等，率先推出具彈性、模組化的防災永續經營規劃服務，可做到災前預防、災時應變和災後復原計畫，是目前唯一針對企業、校園及社區，面臨天災威脅的防災服務整合方案。台灣新竹與台南科學園區的部分企業陸續導入地震預警系統。

而中保與地震研究中心合作，在全台 3000 所學校建立的地震預警系統也將在今年年中完成，將可有效收集全台地震資訊，有效傳輸的資訊中心，提高地震預警的精確度。