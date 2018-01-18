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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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3288    點晶         +       4.65    0.42      119       59      164      105
8291    尚茂         +       6.98    0.63      125       30       37        7
4924    欣厚-KY      +      11.55    1.05      667      351      394       43
4127    天良         +      13.35    1.20    1,011      188      575      387
3268    海德威       +      14.95    1.35      381      180    1,695    1,515
3325    旭品         +      16.65    1.50    2,679      602    1,284      682
8924    大田         +      38.65    3.50    7,020    2,063   10,458    8,395
6497    亞獅康-KY    +      40.35    3.65      956      617    1,041      424
1597    直得         +     109.00    9.50    7,320    3,610    9,026    5,416
4152    台微體       +     114.50   10.00      256      143      368      225
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