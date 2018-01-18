◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 3288 點晶 + 4.65 0.42 119 59 164 105 8291 尚茂 + 6.98 0.63 125 30 37 7 4924 欣厚-KY + 11.55 1.05 667 351 394 43 4127 天良 + 13.35 1.20 1,011 188 575 387 3268 海德威 + 14.95 1.35 381 180 1,695 1,515 3325 旭品 + 16.65 1.50 2,679 602 1,284 682 8924 大田 + 38.65 3.50 7,020 2,063 10,458 8,395 6497 亞獅康-KY + 40.35 3.65 956 617 1,041 424 1597 直得 + 109.00 9.50 7,320 3,610 9,026 5,416 4152 台微體 + 114.50 10.00 256 143 368 225
◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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