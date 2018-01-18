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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/01/17  107/01/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              38.67000   37.92000   0.75000    1.97785
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.52000    7.40000   0.12000    1.62162
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25450    0.25050   0.00400    1.59681
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    14.06000   13.84000   0.22000    1.58960
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.72000   21.39000   0.33000    1.54278
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    18.20300   17.93000   0.27300    1.52259
元大大中華價值指數基金-美元                                      14.07000   13.86600   0.20400    1.47122
安聯中國策略基金                                                 16.58000   16.34000   0.24000    1.46879
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.65000   22.33000   0.32000    1.43305
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.67000   11.51000   0.16000    1.39010
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.53000   15.32000   0.21000    1.37076
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         12.03000   11.87000   0.16000    1.34794
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            16.34970   16.13760   0.21210    1.31432
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.32000   16.11000   0.21000    1.30354
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.70000   22.41000   0.29000    1.29407
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                       10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.39000   13.22000   0.17000    1.28593
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.57000   13.40000   0.17000    1.26866
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.65000   10.52000   0.13000    1.23574
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.93000    4.87000   0.06000    1.23203
保德信大中華基金                                                 32.46000   32.07000   0.39000    1.21609
台新中國精選中小基金                                             12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
第一金亞洲科技基金                                               22.54000   22.27000   0.27000    1.21239
安聯中華新思路基金-美元                                          15.10000   14.92000   0.18000    1.20643
新光兩岸優勢基金                                                 15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.38000    3.34000   0.04000    1.19760
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.55000   13.39000   0.16000    1.19492
復華大中華中小策略基金                                           10.41000   10.29000   0.12000    1.16618
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