[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/01/17 107/01/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 38.67000 37.92000 0.75000 1.97785 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.52000 7.40000 0.12000 1.62162 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25450 0.25050 0.00400 1.59681 元大大中華價值指數基金-人民幣 14.06000 13.84000 0.22000 1.58960 永豐滬深300紅利指數基金 21.72000 21.39000 0.33000 1.54278 元大大中華價值指數基金-新台幣 18.20300 17.93000 0.27300 1.52259 元大大中華價值指數基金-美元 14.07000 13.86600 0.20400 1.47122 安聯中國策略基金 16.58000 16.34000 0.24000 1.46879 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.65000 22.33000 0.32000 1.43305 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.67000 11.51000 0.16000 1.39010 第一金中國世紀基金-人民幣 15.53000 15.32000 0.21000 1.37076 瀚亞亞太高股息基金A-美金 12.03000 11.87000 0.16000 1.34794 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 16.34970 16.13760 0.21210 1.31432 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 16.32000 16.11000 0.21000 1.30354 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.70000 22.41000 0.29000 1.29407 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 新光中國成長基金(新臺幣) 13.39000 13.22000 0.17000 1.28593 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.57000 13.40000 0.17000 1.26866 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.52000 0.13000 1.23574 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.93000 4.87000 0.06000 1.23203 保德信大中華基金 32.46000 32.07000 0.39000 1.21609 台新中國精選中小基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 第一金亞洲科技基金 22.54000 22.27000 0.27000 1.21239 安聯中華新思路基金-美元 15.10000 14.92000 0.18000 1.20643 新光兩岸優勢基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 元大中國平衡基金-人民幣 3.38000 3.34000 0.04000 1.19760 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.55000 13.39000 0.16000 1.19492 復華大中華中小策略基金 10.41000 10.29000 0.12000 1.16618 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------