馬雲捐贈團結香港基金五千萬元推動香港教育發展及創新工作

阿里巴巴集團主席馬雲，今日以私人名義，捐贈五千萬港元予團結香港基金，支持教育、青年、創新等領域的政策研究和相關工作，基金會對此表示衷心感謝。

團結香港基金主席董建華對馬雲關愛香港之心，深感謝意。他表示：「馬雲先生積極推動香港創新創業發展，以及提升教育質素，與基金會一直以來的理念一致。香港教育制度及方式，亦需要因應世界的極速變化而有所改革。我們必須思考如何改善教育，培育下一代面向新挑戰。」

教育是一個社會最重要的長期投資，董先生指出，根據《經濟學人智庫》（Economist Intelligence Unit）去年製訂的「全球教育未來指數」排名，香港目前排名第十四位，遠遠落後於新西蘭、瑞士和新加坡等國家及地區。同區的南韓與台灣，排名都比香港高。面對傳統經濟模式轉變，創新科技一日千里，社會對技能的要求，都較以往高。香港教育制度與方式，亦應與時並進。

基金會這次獲得馬雲先生的捐獻，將會積極展開對香港長遠教育發展的研究工作，為政府、教育界，及有關人士，提供長遠教育政策及方略，讓社會共同推動教育事業，同時，基金會亦會利用捐獻，進一步加強推動創科創新工作，協助年青人裝備自己提高競爭力，把握傳統產業轉型至創新產業的機遇，開拓事業，同時為年青人製造更多上流機會，鞏固個人奮鬥向上的價值觀和社會風氣。

馬雲先生表示： 「香港擁有卓越的發展環境及銳意創新的優良傳統，青年一代擁有出色的綜合素質及國際視野。團結香港基金著眼香港社會的可持續發展，在創新與教育領域著力推動，對此我深感認同。基於共同的理念與願景，我希望通過與團結香港基金一起，共同為推動香港的人才培養及創新可持續發展貢獻力量。」

馬雲先生高度關注教育事業及創新發展，在內地大力推動鄉村教育及人才培養，亦非常關心香港的青年發展及創新創業。2015年2月，馬雲先生參與基金會主辦的青年對話活動，分享創業心得，並鼓勵本港青年開闊視野、探索創新。其推動設立的阿里巴巴香港創業者基金，積極支持初創企業及青年創業家，協助在港打造優質創業氛圍；實習生項目至今已為超過100名香港青年學子提供實習機會，促進了兩地青年交流及人才流動。

團結香港基金成立宗旨，除了集合各地精英，為香港社會和諧、經濟繁榮及可持續發展，展開公共政策研究與倡議外，更是按照知行並重原則，透過舉辦不同活動，務求推動香港全面發展，以及促進兩地交流與相互了解，拉近兩地距離。得到馬雲先生的支持和鼓勵，團結香港基金將會為建設香港，作出更大的貢獻！

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)