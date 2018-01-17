泰福-KY首樣藥品TX01目標明年初上市 不會殺價競爭

生物相似藥廠泰福 - KY(6451-TW) 今 (17) 日舉行法說會，說明產品進度，其中以 TX01 最快，預計今年中向美國 FDA 送件申請藥證，目標在 2019 年初取得藥證上市，目前銷售團隊已經成形，將是明年營收主力來源；也不會利用殺價來搶市占率。

泰福 - KY 執行長趙宇天表示，公司的策略是將資金效率極大化，因為與新藥公司相比，公司規模較小，成本也比同業低，目前帳面上資金仍有 1 億美元，預料 2019 年的營運沒有問題。TX01 適應症為癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症。

對於市場傳言，泰福 - KY 未來策略將採殺價競爭，趙宇天回應表示，價格不是主要競爭策略，服務才是關鍵，客戶在意的事情面向很廣，如產品庫存成本由誰負責，是公司還是客戶吸收。

趙宇天強調，生物相似藥的市場一直在成長，各家目標不同，就算公司設定的市占率比同業少，但是因為市場在成長，所以還是有很大的成長空間。

至於乳癌相似藥 TX05 的三期臨床進度，泰福 - KY 表示，已經做好收病人的準備，預計 3-4 月開始收案，由於規劃的收案人數達 800 人，因此預估需要 2 年的臨床時間，預計最快 2020 年完成。