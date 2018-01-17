唯數今年推4款IP遊戲大作 RO熱度延續 今年動能看俏

遊戲 IP 整合商唯晶數位 (6626-TW) 今 (17) 日召開法說會，唯數表示，將於今年第 2 季推出全新霹靂手遊《霹靂無雙》，並已成功授權中國的海外發行，預期今年海外營收比重將持續提高，且在 RO 熱度持續、日本《大三國志》貢獻與多款 IP 接力登場下，後市營運樂觀可期。

唯數表示，旗下自行研發的全新霹靂手遊《霹靂無雙》將於第 2 季推出，中國的海外發行也已成功授權，將在即將登場的電玩展中，搶先曝光該款手遊，法人認為，由 2014 年曾創下最高月營收 9300 萬的《霹靂江湖》佳績來看，預期《霹靂無雙》推出後，營收貢獻可期。

除《霹靂無雙》外，唯數表示，今年還會推出 2 至 3 款 IP 遊戲大作，預計將於第 3 季接力登場，並與日系知名動漫 IP 合作，以 MMORPG 遊戲類型搶攻市場大餅。

針對海外市場佈局，唯數表示，去年第 3 季於日本首發的 SLG 策略型遊戲《大三國志》，以及第 4 季在台港澳發行的 MMORPG 手遊大作《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》營收表現均相當亮眼，預計今年第 3 季在泰國推出《RO 仙境傳說：守護永恆的愛》後，可望持續挹注營運動能。

展望今年，唯數表示，看好 RO 熱度持續不墜，且日本《大三國志》將於 2 月進行大規模推廣活動，有機會持續貢獻營收，加上今年多款大 IP 遊戲將陸續登場，後市營運可期。