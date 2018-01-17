【日盛投顧】期指拉高結算

◆盤勢分析

1. 台股周三因台指期到期結算，盤中再創新高，終場指數上漲 18.69 點，漲幅 0.17%，收在 11004.80 點，成交金額為 1472.98 億元，比周二 1328 億元來得高，同時高出 20 日均量 1194 億，量能放大，有助多方行情延伸，但 OTC 卻未過前波高點 153.47 點，因此指數仍得再觀察 11000 點是否可順利守穩。

2. 台股早盤開低，盤中最高點來到 11030 點，由於已創新高點，因此多方也達其上攻目的，本波從 12/26 低點 10408 點上漲以來，在不到一個月時間內，指數大漲逾 600 點，因此再大漲空間應不大，預期仍有機會再拉回測試前波高點 10882 點附近支撐，但預期拉回幅度也將不大，主要是本波 1/15 在 10900 點附近與 1/3 在 10700 點附近有二個向上跳空缺口，未來不管是否有 9 日 KD 指標高檔背離或連續年假的獲利賣壓而拉回，此二個缺口不易短期間馬上回補，因此中線操作者可以 10700 點附近作為觀察區，而極短線者以 10900 點附近作為參考，二者中值約 10800 點，因 9 日 KD 已來到 90.7 與 88.4 附近，雖目前仍有利於多方上攻，但高檔已來超買區，因此指數將在高檔進行橫盤整理，極短線指數約在 10800~11100 點。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 108.43 億元；外資 + 110.76 億元、投信 - 0.93 億元、自營 - 1.40 億元。

半導體、電池、NB、PCB、面板、食品與水泥等族群無畏高檔震檔

1. 電子類股:

(1) 半導體族群:

由於 1/18 台積電將召開法說會，在法人看好其後勢之下，也帶動其集團公司買盤，除了 2330 台積電走強以外，5347 世界與 3374 精材也有買盤，而封測的 2311 日月光也跟著出現上漲，近日觀察重點在台積電法說會的內容為何。

(2) 電池族群:

豐田為確保電動車電池關鍵材料貨源，集團旗下投資部門周二宣布將斥資近三億澳幣，入股澳洲鋰礦商，台股電池廠商也因此激勵出現少見的上漲，加上部分業者動力電池漸收割，包括 3323 加百裕、3211 順達與 6121 新普等股出現上漲，由於族群買盤常不延續，因此得多觀察後續買盤動能。

(3)NB 族群:

因電競市場看佳，且目前處在旺季，包括 2377 微星與 2376 技嘉等股上持續上漲，同時 2353 宏碁與 2356 英業達等股也有買盤流入，由於電競波段買盤仍在，因此可持續作追蹤。

(4)PCB 族群:

由於大陸限排，PCB 上游業者掀漲價潮，也帶動整體族群買盤，包括 3354 律勝、3645 達邁、5481 華韡與 4939 亞電等股上攻，由於為本波強勢主流類股之一，可持續留意買盤可否延續。

(5) 面板族群:

2409 友達與 3481 群創將分別在 2/7 與 2/9 舉行法說會，儘管近期面板報價仍疲弱，但在利基型領域仍持續傳來佳績，日前在美國消費性電子展頻傳喜訊，吸引買盤提前進場押寶法說會行情，近期攻勢漸增中，由於漲幅乖離不大，可持續追蹤觀察。

2. 非電子類股

(1) 食品族群:

因春節旺季到來，部分業者買盤增溫，包括 1215 卜蜂、1702 南僑與 1229 聯華等股近日走強，由於新台幣近期升值，因此可再持續留意後續買盤為何。

(2) 水泥族群:

春節趕工需求強，相關業者營運看旺，業者營運高檔，包括 1101 台泥、1102 亞泥與 1103 嘉泥等股近日走強，因籌碼穩定，因此仍可持續追蹤。