•家庭式微工廠正在悄然興起，走向新的自產自銷。現在有三種方式：一是3D打印，自購3D打印機生產需要的產品；二是DIY，採購原料和零部件自己組裝產品；三是個人工作坊，自製設計產品、生產產品給家庭及朋友。



•改革開放以來，社會財富進行三次大洗牌，第一次是膽大對膽小的洗牌，財富逐步向膽大的傾斜；第二次是有知識對缺知識的洗牌，財富逐步向有知識的傾斜；第三次是新思維對舊思維的洗牌，現在正是財富向新思維的傾斜。



•機器的發展經曆三個階段，即從機器到機器人再到人工智能。在整個發展過程中發生兩大變化：一是“糧食”的變化，傳統機器的糧食是能量，新機器的糧食是數據；二是“關係”的變化，傳統機器是人類的工具，新機器是人類的合作夥伴。



•實體生產與虛擬生產是兩種不同的生產。實體生產是加工實物，實物相加，“5+5=10”，為線性生產；虛擬生產是加工數據，數據相加，“5*5=25”，為指數生產。通過虛擬生產與實體生產的有機結合，將大大提高生產力。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)