◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表

證券 代號 公司名稱 申報事項 金額 收文日期 自動補正 停止生效 解除停止 申報生效 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3312 弘憶國際 現金增資 100,000,000 1061117 1061213 1061225 1070123 (合庫證券) 6497 F-亞獅康 存託憑證 48,525,000 1061219 1070104 1070122 (凱基證券) (海外) 6186 新潤興業 現金增資 300,000,000 1061225 1070123 (富邦證券) 3272 東碩資訊 轉換公司 402,000,000 1061227 1070125 (富邦證券) 債(無擔保) 4735 豪展醫療 轉換公司 303,000,000 1061228 1070116 (第一金) 債(無擔保) 3629 地心引力 減資 40,724,000 1061229 1070108 1070124 (彌補虧損) 4413 飛寶企業 現金增資 80,000,000 1061229 1070129 (台新證券) 6128 上福全球 現金增資 400,000,000 1061229 1070117 (凱基證券)
◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表鉅亨台北資料中心※來源：台灣證券交易所
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