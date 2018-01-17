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◆台灣發行公司申報未生效案件辦理情形彙總表
※來源：台灣證券交易所

證券
代號  公司名稱    申報事項            金額  收文日期  自動補正  停止生效  解除停止  申報生效
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3312  弘憶國際   現金增資      100,000,000   1061117             1061213   1061225   1070123
      (合庫證券)
6497  F-亞獅康   存託憑證       48,525,000   1061219   1070104                       1070122
      (凱基證券) (海外)
6186  新潤興業   現金增資      300,000,000   1061225                                 1070123
      (富邦證券)
3272  東碩資訊   轉換公司      402,000,000   1061227                                 1070125
      (富邦證券) 債(無擔保)
4735  豪展醫療   轉換公司      303,000,000   1061228                                 1070116
      (第一金)   債(無擔保)
3629  地心引力   減資           40,724,000   1061229   1070108                       1070124
                 (彌補虧損)
4413  飛寶企業   現金增資       80,000,000   1061229                                 1070129
      (台新證券)
6128  上福全球   現金增資      400,000,000   1061229                                 1070117
      (凱基證券)
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