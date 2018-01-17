陳茂波：香港GDP增速6年來最強 2017年達3.7%

財政司司長陳茂波於1月17日2018亞洲私募投資論壇表示，2017年香港經濟(GDP)增長為3.7%，這是6年以來增速最強勁一年，主要受惠於活躍的外圍貿易，環球經濟持續改善，內部需求穩固，全民就業狀態；對2018年經濟前景展望正面。政府同時做好風險管理，應對資本快速流動，利息上揚，以至革新的科技影響。

他又介紹，香港為主要資產管理中心，2016年管理資產規模同比升5.2%，達至歷史高位的2.35萬億美元，當中2/3來自香港以外的投資者。當中私募基金發展蓬勃，至2017年9月，資產管理規模為1300億美元，期內集資金額130億美元；香港為亞洲區第二大私募基金市場，緊隨中國之後。

香港特區政府將繼續推動行業發展，提供稅務優惠等措施，正進行立法程序。而香港交易所亦採納新策略，容許同股不同權以至沒有收入的新經濟公司上市，並將於2月底或3月初再展開細節諮詢，可望2018年下半年有新經濟公司在港上市，增加投資者選擇。

環球對中國資產需求在上升，他表示中港兩地已推出多項互聯互通金融產品，日後期望再擴濶至交易所交易基金，以及債券通的南向通。

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