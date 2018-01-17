萬科(000002-CN)股價再創新高 寶能系賬面浮盈677億元

據《上海證券報》16日報道，1月16日，在大量買單簇擁之下，萬科A(000002-CN)股價一路震蕩上行，至收盤大漲8.39%，報于40.20元/股，再創曆史新高。以上述收盤價計算，萬科僅A股所對應的市值已達到3903億元(未包括港股市值)，距離“深市一哥”的位置(美的集團最新市值3983億元)僅一步之遙。

而在公司股價連創新高的過程中，“咬定萬科不放松”的“寶能系”無疑成了最大赢家。靠着近三年對萬科A的堅定持股，“寶能系”獲得了驚人的投資收益率。

明細來看，“寶能系”以旗下钜盛華為投資主體，目前直接、間接合計持有萬科A約28.04億股，占後者總股本的25.4%。以最新股價計算，對應持股市值高達1127.2億元。回看“寶能系”投資成本，其持股中的絕大部分(占總股本的24.26%)是在2016年之前購入，當時耗資約430億元，随後萬科A“停牌避險”，“寶能系”又在2016年7月萬科A複牌後進一步增持了少量股份，綜合而言，其對萬科A股票的總投資成本約為450億元。如此來看，即便不考慮分紅因素，“寶能系”目前投資萬科A的賬面浮盈也高達677億元，投資收益率為150%，浮盈額相當于萬科2016年淨利潤210億元的三倍餘。

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