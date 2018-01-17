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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/01/16  107/01/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              37.92000   36.17000   1.75000    4.83826
復華恒生單日正向二倍基金                                         40.37000   38.91000   1.46000    3.75225
富邦香港H股基金                                                  22.71000   22.15000   0.56000    2.52822
元大滬深300單日正向2倍基金                                       22.30000   21.81000   0.49000    2.24668
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      43.41000   42.46000   0.95000    2.23740
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 58.77000   57.50000   1.27000    2.20870
復華恒生基金                                                     22.64000   22.24000   0.40000    1.79856
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.57000   0.01000    1.75439
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     41.56000   40.86000   0.70000    1.71317
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.64000    5.55000   0.09000    1.62162
元大標智滬深300基金                                              20.43000   20.13000   0.30000    1.49031
摩根絕對日本基金                                                 14.35000   14.15000   0.20000    1.41343
富邦深証100基金                                                  12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
新光亞洲精選基金-美金                                            26.28000   25.97000   0.31000    1.19369
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.31400   13.16100   0.15300    1.16253
摩根新興日本基金                                                 26.15000   25.87000   0.28000    1.08233
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.92000   28.63000   0.29000    1.01292
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.38000   30.08000   0.30000    0.99734
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.83000   13.70000   0.13000    0.94891
元大日經225基金                                                  30.05000   29.77000   0.28000    0.94054
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
復華滬深300 A股基金                                              26.30000   26.06000   0.24000    0.92095
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.56870   11.46330   0.10540    0.91946
國泰富時中國A50基金                                              23.18000   22.97000   0.21000    0.91424
安聯台灣科技基金                                                 42.51000   42.13000   0.38000    0.90197
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.39000   21.20000   0.19000    0.89623
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.52000   21.33000   0.19000    0.89076
野村泰國基金                                                     45.15000   44.76000   0.39000    0.87131
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.10530   11.01040   0.09490    0.86191
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.82000   11.72000   0.10000    0.85324
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