[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/01/16 107/01/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 37.92000 36.17000 1.75000 4.83826 復華恒生單日正向二倍基金 40.37000 38.91000 1.46000 3.75225 富邦香港H股基金 22.71000 22.15000 0.56000 2.52822 元大滬深300單日正向2倍基金 22.30000 21.81000 0.49000 2.24668 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 43.41000 42.46000 0.95000 2.23740 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.77000 57.50000 1.27000 2.20870 復華恒生基金 22.64000 22.24000 0.40000 1.79856 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.57000 0.01000 1.75439 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.56000 40.86000 0.70000 1.71317 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.64000 5.55000 0.09000 1.62162 元大標智滬深300基金 20.43000 20.13000 0.30000 1.49031 摩根絕對日本基金 14.35000 14.15000 0.20000 1.41343 富邦深証100基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 新光亞洲精選基金-美金 26.28000 25.97000 0.31000 1.19369 元大全球不動產證券化基金-美元 13.31400 13.16100 0.15300 1.16253 摩根新興日本基金 26.15000 25.87000 0.28000 1.08233 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.92000 28.63000 0.29000 1.01292 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.38000 30.08000 0.30000 0.99734 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891 元大日經225基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 復華滬深300 A股基金 26.30000 26.06000 0.24000 0.92095 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.56870 11.46330 0.10540 0.91946 國泰富時中國A50基金 23.18000 22.97000 0.21000 0.91424 安聯台灣科技基金 42.51000 42.13000 0.38000 0.90197 永豐滬深300紅利指數基金 21.39000 21.20000 0.19000 0.89623 富邦富時歐洲ETF基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076 野村泰國基金 45.15000 44.76000 0.39000 0.87131 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.10530 11.01040 0.09490 0.86191 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------