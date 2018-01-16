易生活控股(00223-HK)附屬與三維碼(廈門)訂立戰略合作協議

易生活控股(00223-HK)公布，于2018年1月16日，珠海惠付通科技有限公司(為公司的非全資附屬公司)與三維碼(廈門)網絡科技有限公司訂立為期2年的戰略合作協議。

根據戰略合作協議，珠海惠付通及三維碼(廈門)同意在多方面展開合作，包括但不限于下列各項：(1)三維碼(廈門)將向珠海惠付通及其客戶提供客制化三維碼及相關應用；(2)珠海惠付通將協助三維碼(廈門)業務于金融、零售、煙酒、餐飲、石油及其他行業上的推廣與擴張，并于上述行業應用三維碼；及(3)珠海惠付通將促使其若幹商業夥伴使用三維碼(廈門)的三維碼産品以及共同建立互惠互利的商業合作。

作為回報，珠海惠付通有權獲得三維碼(廈門)向其商業夥伴銷售三維碼産品所獲得總收入的70%(不包括稅項、成本及支出)。

公告稱，三維碼(廈門)是一家集編碼技術研發、銷售、服務為一體的高科技企業，亦是中國在發展及提升三維條碼(一種不但容許數據儲存及使用，更容許于條碼上顯示圖形影像(包括圖片及圖案)的三維條形碼)領域的先驅之一，國有企業福建省招标采購集團有限公司以及其權屬企業福建省六一八産業股權投資合夥企業現為三維碼(廈門)的其中兩位股東。自于2014年發展三維碼以來，三維碼(廈門)一直運用其可視化編碼技術為消費者提供一站式條碼應用服務，以提升消費者體驗并加強數據營銷的效率。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)