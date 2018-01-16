〈顧立雄開講〉保險業匯損重傷 去年11個月加碼台股6212億元

金管會主委顧立雄今 (16) 日表示，去 (2017) 年金融業稅前獲利可望上看 5500 億元，不過，保險業去年匯損高達 1700 億元，他說「這是很驚人的數字」，這也讓壽險業去年加重投資台股力道，前 11 個月大舉加碼台股 6212 億元。為降低保險業匯損，金管會除了已拉高外匯準備金提存標準，並會鬆綁法規，鼓勵保險業資金留在國內投資。

根據金管會統計，去年整體銀行 (包含外銀、信合社等) 稅前盈餘 3526.3 億、證券期貨投信共 552 億，而保險業截止 2017 年 11 月底為 1332 億元，整體金融業獲利已達 5410 億元；若以顧立雄預估保險業去年獲利 1600 億元來算，去年整體金融業獲利可望達 5678 億元，超越 2015 年的 5612 億元歷史最高紀錄。

雖然金融業去年獲利亮眼，但是保險業匯損金額慘烈，根據保險局統計，截至 2017 年 11 月底整體壽險業淨匯損達 1623 億元，比起 8 月份淨匯損 1215 億、9 月份 1325 億元、10 月份的 1465 億元相比，匯損幾乎每月增加，以這趨勢下來，2017 年壽險業匯損將達 1700 億元。

顧立雄表示，保險業去年匯損高達 1700 億元，他說「這是很驚人的數字」，海外投資讓壽險業的匯損太嚴重，因此也使得壽險業投資台股部位逐漸增加，截至 2017 年 11 月底投資台股成本已來到 1 兆 5833 億元，占可運用資金比重 7.1%，較 2016 年底的 9621 億元有明顯的增長，也就是說，壽險業去年前 11 月對台股投資部位大舉增加 6212 億元。

顧立雄進一步表示，金管會已多管齊下，引導金融資金投資台灣、扶植實體產業發展，去年金融業獲利雖不錯，但未必全都是好光景，像保險業就有高額匯損，目前壽險業海外投資占比已將近 7 成，也導致台幣升值產生巨額匯損，希望壽險業將資金留在台灣投資，不過國內仍需要中長期固定收益的標的，金管會將持續鬆綁法規，鼓勵保險業資金留在國內投資。