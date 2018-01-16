【亞洲金融論壇】梁錦松：建議港交所LME人民幣作交易

南豐集團董事長及行政總裁梁錦松，於1月16日亞洲金融論壇上表示，人民幣作為國際儲備貨幣的佔比仍然偏低，只佔全球的1.7%；其中主要原因是境外循環使用投資渠道不多。因此，他建議增加人民幣計價的投資產品，例如內地企業在香港上市掛牌，可以人民幣計價；港交所旗下的倫敦金屬交易所，可以人民幣作為大宗商品交易結算貨幣；還有可推出人民幣計價的債券以至保險產品。

還有，面對境內人民幣與離岸人民幣兩個資金池，香港可以提供CNY和CNH的對沖產品，例如利率的對沖，其實這些產品早已在新加坡及倫敦已經推出。亞洲時區的國際金融中心，他認為就是香港與新加坡之爭。香港要發揮其優勢，建立為人才中心。香港的多元化、自由度、國際化、安全，以至良好的教育、醫療服務，均對人才有一定吸引；就如美國硅谷的Google ，40%員工選擇到三藩市居住，就是喜歡上當地的生活方式；香港應吸引境內外人才來港。

人民幣國際化進程中，他建議中國政府不宜完全開放資本市場自由流動，因為現時的相關世界規則，主要由西方制定；而現今科技已可以於一秒之內，將資產由一個地方轉到另一個地方，金融市場可以異常波動。

梁錦松又建議，香港發展為曼克頓+三藩市，打造為金融中心、企業地區中心、時裝中心、創意中心，以至生物科技中心。另外，他又歡迎港交所近期採納同股不同權，以及讓沒有盈利的生物科技公司在港上市，配合市場的創新發展。回想當年，阿里巴巴被迫跑到美國上市，完全是錯誤的做法。

文：周燕芬

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