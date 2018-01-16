海油工程(600583-CN)預計2017年淨利潤同比降59%至66%

海油工程(600583-CN)1月16日發布業績預告，公司預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的淨利潤4.45億至5.35億，同比變動-66.00%至-59.00%，采掘服務行業平均淨利潤增長率為-46.02%。

報告期内，國際原油價格在2017年上半年持續中低位徘徊，下半年開始油價逐步有所反彈，但全球石油公司資本性支出尚未有明顯增長，海洋油氣工程行業需求仍然不足，一些工程項目比原計劃開工日期延後，行業明顯複蘇仍需時間。受諸多不利影響，公司總體工作量較去年進一步減少，特别是新簽項目的價格水平處于低位，導緻公司本期業績下降。

此外，公司本期非經常性損益2.45億元-2.95億元，較上年同期非經常性損益5.72億元減少2.77億元-3.27億元，主要是上一年度有珠海子公司以珠海基地相關資産向合資公司中海福陸重工有限公司出資，增加了上年淨利潤4.85億元，而本年度不再有上述收益，非經常性損益相應減少，一定程度上也使得淨利潤相應減少。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)