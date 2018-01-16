韓國去年長期失業人數創新高 達14.7萬人

韓聯社報導指出，新出爐的統計數據顯示，韓國就業形勢嚴峻，長期失業人數創新高。韓國統計廳週二 (16 日) 發佈的數據顯示，2017 年超過 6 個月未找到工作的「長期無業者」達 14.7 萬人，較 2016 年增加 1.4 萬名，創下 2000 年開始相關統計以來的最大紀錄。



在總體失業者中，失業 6 個月以上的人員比重達 14.3%，時隔 17 年刷新 2000 年 (14.1%) 以來的最高紀錄。2014 年該比重為 7.5%，2015 年為 10.0%，2016 年增至 13.1%，三年來翻漲將近一倍。



長期失業人數增加與多年來就業形勢處於嚴峻狀態不無關係。2014 年青年 (15-29 歲) 失業率為 9.0%，此後三年來升至 9.9%，連續四年創下歷史新高。



另有分析指出，長期失業者增加或顯示工作職位品質變差。由於大企業工作職位減少，大多數失業人員找不到理想的工作，找工作的時間增加。



更大的問題是長期失業狀況不見起色。韓國經濟發展主要依賴半導體等就業效應相對較低的產業。加上，新政府推動的旨在提升生活品質的最低時薪上調、工作時間縮短等各項勞動政策給企業經營帶來負面影響。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』