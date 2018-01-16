安成藥小金雞安成生 取得工業局科技事業核准擬申請上櫃

安成藥 (4180-TW) 持股達 73% 的小金雞安成生 (6610-TW)，已取得經濟部工業局出具科技事業核准函，將依規劃時程提出股票上櫃申請作業。

安成生成立於 2010 年，致力於開發與先天免疫調節因子 (innate immunemodulator) 或與免疫調節相關的作用機轉疾病之治療藥物，並以台灣為營運及研發基地，聚焦於美、歐、日等主要國際新藥市場來創造公司價值。

安成生技研發進程已進入人體臨床試驗的候選新藥包括 AC-203、AC-201CR 和 AC-701。

其中 AC-203 (又稱 CCP-020)，其適應症為治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症 (Epidermolysis Bullosa Simplex)，已於 2015 年成功將亞洲區以外全球的產品市場開發權授予美國開發孤兒藥及專科藥的專業藥商 Castle Creek Pharmaceuticals(CCP)，目前 CCP 正進行以取得美國、歐盟、澳洲、以色列等地新藥上市許可的全球樞紐性臨床試驗，預計 2018 年完成收案。

AC-203 也可適應另一罕見疾病類天疱瘡 (Bullous Pemphigoid)，由安成生技獨力在台灣進行第 2 期臨床試驗。

AC-201CR 正在 2 期臨床試驗中，適應症為血友病患者的關節炎 (Hemophilic Arthropathy)，這是造成血友病患行動不便最大原因。AC-701 的主要適應症為癌症標靶治療所引起的嚴重皮膚副作用。