歐化公佈香港聯交所主板上市計劃

合共發售 2 億新股 每股發售價介乎 0.38 港元至 0.62 港元



香港, 2018 年 1 月 16 日 - (亞太商訊) - 香港知名傢俬零售商歐化國際有限公司 (「歐化」或「本集團」，股份代號: 1711.HK) 今天公佈股份發售 (「股份發售」) 及計劃於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 主板上市的詳情。



歐化本次透過股份發售發行合共 2 億新股股份，包括 1.8 億股配售股份予投資者認購及 2,000 萬股予香港公眾認購 (「股份分配」)，即分別佔總發售股份數目 90.0% 及 10.0%。發售股份之股份分配將視乎重新分配，倘公開發售獲某程度的超額認購，部份股份將從配售重新分配至公開發售。



英皇融資有限公司及八方金融有限公司為本集團上市項目之聯席保薦人。英皇證券 (香港) 有限公司為獨家賬簿管理人及牽頭經辦人。東亞銀行有限公司及太平証券 (香港) 有限公司為副牽頭經辦人。



預期股份售價 (「發售價」) 介乎每股 0.38 港元至 0.62 港元。假設股份售價為每股 0.5 港元 (即發售價範圍之中位數) 計算，股份發售所得款項淨額 (經扣除股份發行的應付相關費用) 估計約為 8,130 萬港元。所得款項淨額擬將用於以下用途：1) 將用於支付於香港新開設的至少 3 家針對中檔客戶群的零售店之資本支出、租賃按金及營運費用; 2) 通過推出新款式及新品牌來強化產品組合及品牌組合; 3) 增加「歐化寳」產品銷售渠道及品牌知名度; 4) 支付於新開設的一家「歐化傢俬」零售店或將予識別的任何合併及收購機會的資本支出及租賃按金; 5) 升級資訊科技系統；及 6) 一般營運資金。



公開發售將於 2018 年 1 月 16 日 (星期二) 開始，並於 2018 年 1 月 19 日 (星期五) 截止。分配結果將於 2018 年 1 月 26 日 (星期五) 公佈。本集團股份將於 2018 年 1 月 29 日 (星期一) 開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為 1711。股份將以每手買賣單位 10,000 股股份進行買賣。



歐化執行董事兼行政總裁吳冠強先生表示: 「我們相信我們長期的營運歷史及強大的品牌認受性令我們在市場中表現出類拔萃。我們致力為顧客提供優質、時尚且高檔而價格合理的傢俬。作為擁有逾 40 年歷史的現代風格進口傢俬零售商，我們了解香港客人的需要及喜好。憑藉我們的品牌知名度、多元化的產品組合、零售店的策略位置及與各傢俬品牌的長期關係，我們已準備就緒延續過往佳績並繼續壯大業務。於香港聯交所上市將為歐化提供財政資源以實踐我們的業務策略及提升我們的市場競爭力。」



傢俬零售銷售為本集團的主要收入來源。於截至 2017 年 3 月 31 日止年度，傢俬零售銷售佔總收入 92.6%，而本集團零售銷售的 63.0% 來自梳化。本集團營運 6 間「歐化傢俬」陳列室及一間「雅豪」店以零售傢俬，亦設 7 間「多眠樂」專營店以零售「歐化寶」產品。「歐化傢俬」陳列室策略性地位於九龍灣、沙田、天后、 黃埔、元朗及康山，該等店舖均位置便利，坐落中等至高收入目標客戶群的成熟市場。同時，「雅豪」店則位於跑馬地，該地區以集中高端傢俬店舖而聞名。本集團提供大量不同類型的傢俬產品，包括主要從歐洲及亞洲各供應商進口的皮革梳化、餐桌及椅子、衣櫥及櫃櫥以及床等。本集團於旗下「歐化傢俬」及「雅豪」店持有約 50 個傢俬品牌，包括國際品牌如 Domicil、Himolla、Gamma、Kristalia 及 NicolettiHome。



「歐化傢俬」陳列室的巨大空間可使本集團展示大範圍的產品，並為客戶提升購物體驗。銷售人員團隊經充足培訓，能為客戶就其購買需要提供建議。本集團追求卓越服務的努力已在香港零售管理協會舉辦的 2015 年、2016 年及 2017 年傑出服務獎中得到公眾認同。



自 2014 年 5 月起，本集團開始經營零售「歐化寶」產品的「多眠樂」專營店。「多眠樂」店舖一般面積不大及為創造更休閒更放鬆的環境而設計。



除了零售銷售外，本集團經營批發業務，透過香港及澳門約 250 個經銷商出售自家品牌「歐化寶」若干型號的床褥及梳化。



作為零售業務的配套業務，本集團設有工程項目分部，主要向企業客戶進行傢俬相關的項目。工程項目提供規劃、設計、採購定制傢俬以至最終安裝，以及與傢俬製造商進行咨詢聯絡服務。



隨著香港新住宅發展項目不斷增加，以及消費者日益重視質量及個人地位，本集團相信優質傢俬需求會不斷增加。展望未來，本集團的目標是鞏固其在香港傢俬零售業的市場地位，以及加強其競爭力，努力實現可持續發展。為了達到這個目標，本集團將力求透過擴充零售網絡進佔中檔市場、引入新型號及新品牌以拓展產品組合及提升「歐化寶」的銷售渠道及品牌知名度。



由於居所空間減小，預期香港新家庭對小型及緊湊型傢俬的需求將日益增加。本集團計劃進軍為低於 500 平方呎公寓而設的傢俬，以物色該等市場機會。在這方面，本集團計劃於 2019 年年底前開設至少 3 間主攻中檔市場的店舖。



吳先生總結: 「儘管香港傢俬零售行業分散，我們相信我們能夠利用『歐化傢俬』的聲譽及忠誠的管理團隊於業內獲得立足點。除了擴展零售網絡，我們將開展推廣宣傳活動來進一步強化我們的品牌知名度。隨著本地中層家庭數量穩步增長，我們對家居傢俬市場前景感到樂觀。於股份發售完成後，我們將積極推進擴展策略，同時物色潛在的增值良機，並優化我們整體資本結構，從而捕捉發展機遇及提升我們的市場地位。」



發售詳情

發售股份數目：200,000,000 股新股

公開發售股份數目：20,000,000 股新股

配售股份數目：180,000,000 股新股

發售價：每股 0.38 港元 – 0.62 港元

市值：304,000,000 港元 – 496,000,000 港元

所得款項淨額 (估計)*：81,300,000 港元

市盈率 *：13.3 倍

股份代號：1711.HK

* 按發售價範圍之中位數每股 0.5 港元計算



財務亮點

千港元

(經審核) 截至 3 月 31 日止年度 3 年複合增長率

201520162017

收入 181,347210,070224,331+ 11.2%

毛利 109,932135,579145,304+ 15.0%

毛利率 60.6%64.5%64.8% 不適用

純利 23,28822,35330,145+ 13.8%

純利率 12.8%10.6%13.4% 不適用



有關歐化國際有限公司

於香港成立逾 40 年，歐化乃一家知名的傢俬零售商，並經營「歐化傢俬」、「雅豪傢俬」及「多眠樂」零售店鋪。歐化致力提供優質及價格合理的高檔傢俬，為顧客打造理想的家居。歐化持有約 50 個傢俬品牌 (部份為國際品牌) ，由歐洲及亞洲不同供應商進口的，提供多款具現代風格的傢俬產品，目標客戶為中高端收入客戶群。同時，旗下自家品牌「歐化寶」主要透過批發予經銷商及在旗下的「多眠樂」零售店舖提供床褥及梳化。歐化旗下的員工榮獲香港零售管理協會頒發「2017 傑出服務獎—優越表現獎」，以彰顯其卓越之服務水平。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰ www.ulferts.com.hk 。



投資者 / 財經新聞垂詢

陸文靜小姐

英皇集團投資者關係總監

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