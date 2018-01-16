【野村投信】全球首創！野村投信推出階梯到期債券基金

目標到期已經不夠看，「階梯到期」才是王道！野村四年階梯到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 是全球首檔運用「階梯到期」策略的債券基金，透過雙重口袋戰術，讓投資人的資金運用更彈性。本基金設有新台幣、美元、人民幣，以及累積、季配等六大股別，將於 2018 年 1 月 22 日展開募集。

野村四年階梯到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，「階梯到期」策略是目標到期策略的進階版，進一步強化投資優勢。所謂的階梯到期，即為運用雙重口袋戰術，基金會在第 3 年期滿自動贖回 40% 單位數，剩餘的 60% 則將在第 4 年期滿後自動到期；野村投信全球獨家首創的雙重口袋戰術，可以讓投資人同時享有更高資金運用彈性、更低投資風險以及更全面投資機會等優勢。

范鈺琦指出，「階梯到期」策略改善傳統目標到期債券基金僅有一個口袋不能進行風險調整的缺點，階梯到期策略的雙重口袋戰術，就像同時擁有兩個投資組合，3 年到期部分因債券存續期間較短，可以降低利率變動風險，4 年到期的配置則可藉由布局在較長存續期債券的方式，追求較高的債券收益。

此外，階梯到期的設計能有效降低景氣循環影響，投資組合可依據景氣循環彈性調整產業配置以及信評配置，進而降低信用風險。例如在 3 年到期的口袋裡，景氣循環產業和高收益債的比重較高，而 4 年到期口袋則布局較多的非景氣循環產業以及投資級債。

在投資組合方面，范鈺琦指出，亞洲債市將是未來布局重點，亞債具有高殖利率、低違約率以及較高的報酬風險比等三大投資優勢，而在新興市場中，亞洲市場也具有經濟成長穩健、信評展望正向、貨幣政策偏向寬鬆等優勢，亞洲債券市場近三年來規模大幅成長近八成，成長幅度明顯超越拉丁美洲的 21.9% 以及新興東歐的 - 1.6%(資料來源：美銀美林證券，2014/12/31~2017/11/30)，亦顯示亞債市場具備更多元的投資機會。

野村投信擁有在地債券投資團隊，零時差掌握亞洲債券投資先機，在固定收益部主管謝芝朕帶領下，野村投信目前整體亞債基金規模高達新台幣 147 億元，在投信業者中亞債規模排名第一。投資人如果喜歡目標到期債券基金，更不能錯過進階版的階梯到期債券基金！

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日起即不再接受受益權單位之申購，閉鎖期後除定期買回日與到期買回日外，即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換，不得申請於經理公司同一基金或不同基金人民幣計價受益權單位與其他外幣計價受益權單位間之轉換，亦不得申請於經理公司同一基金或不同基金之不同外幣計價受益權單位間之轉換。本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司依信託契約規定於定期買回日辦理定期買回。定期買回之權重為受益人於定期買回日所持有之受益權單位之百分之四十。本基金之定期買回日為本基金成立日之次一營業日起屆滿第三年當日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。除定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請。本基金之定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。於本基金屆滿三年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第 1 項第 3 款所訂「投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在三年（含）以內之債券。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。【野村投信獨立經營管理】

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