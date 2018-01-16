[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/01/15 107/01/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.67000 11.39000 0.28000 2.45830 野村歐洲高股息基金季配型 8.79000 8.59000 0.20000 2.32829 野村歐洲高股息基金累積型 12.37000 12.09000 0.28000 2.31596 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.44000 0.11000 2.02206 元大店頭基金 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843 瀚亞中國基金-新台幣 16.18000 15.89000 0.29000 1.82505 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 42.46000 41.72000 0.74000 1.77373 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.44000 22.05000 0.39000 1.76871 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.14000 21.76000 0.38000 1.74632 野村全球品牌基金 26.56000 26.11000 0.45000 1.72348 國泰富時中國A50基金 22.97000 22.60000 0.37000 1.63717 華南永昌龍盈平衡基金 25.85090 25.43540 0.41550 1.63355 元大滬深300單日正向2倍基金 21.81000 21.47000 0.34000 1.58361 元大台灣50單日正向2倍基金 37.25000 36.67000 0.58000 1.58167 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 57.50000 56.62000 0.88000 1.55422 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.16000 9.02000 0.14000 1.55211 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.23000 13.03000 0.20000 1.53492 景順台灣科技基金 36.48000 35.93000 0.55000 1.53075 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.22800 16.97000 0.25800 1.52033 元大泛歐成長基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602 永豐亞洲民生消費基金 13.56000 13.36000 0.20000 1.49701 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.21000 30.75000 0.46000 1.49593 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.07000 14.85000 0.22000 1.48148 瀚亞歐洲基金 12.45000 12.27000 0.18000 1.46699 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.77000 34.27000 0.50000 1.45900 元大標普500單日正向2倍基金 34.09000 33.61000 0.48000 1.42815 安聯全球新興市場基金 19.39000 19.12000 0.27000 1.41213 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.10000 12.92000 0.18000 1.39319 永豐滬深300紅利指數基金 21.20000 20.91000 0.29000 1.38690 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.95000 2.91000 0.04000 1.37457 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------