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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/01/15  107/01/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.67000   11.39000   0.28000    2.45830
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.79000    8.59000   0.20000    2.32829
野村歐洲高股息基金累積型                                         12.37000   12.09000   0.28000    2.31596
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.55000    5.44000   0.11000    2.02206
元大店頭基金                                                      8.94000    8.77000   0.17000    1.93843
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.18000   15.89000   0.29000    1.82505
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      42.46000   41.72000   0.74000    1.77373
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.44000   22.05000   0.39000    1.76871
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.14000   21.76000   0.38000    1.74632
野村全球品牌基金                                                 26.56000   26.11000   0.45000    1.72348
國泰富時中國A50基金                                              22.97000   22.60000   0.37000    1.63717
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.85090   25.43540   0.41550    1.63355
元大滬深300單日正向2倍基金                                       21.81000   21.47000   0.34000    1.58361
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.25000   36.67000   0.58000    1.58167
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 57.50000   56.62000   0.88000    1.55422
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.16000    9.02000   0.14000    1.55211
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.23000   13.03000   0.20000    1.53492
景順台灣科技基金                                                 36.48000   35.93000   0.55000    1.53075
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   17.22800   16.97000   0.25800    1.52033
元大泛歐成長基金                                                 10.11000    9.96000   0.15000    1.50602
永豐亞洲民生消費基金                                             13.56000   13.36000   0.20000    1.49701
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.21000   30.75000   0.46000    1.49593
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.07000   14.85000   0.22000    1.48148
瀚亞歐洲基金                                                     12.45000   12.27000   0.18000    1.46699
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.77000   34.27000   0.50000    1.45900
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.09000   33.61000   0.48000    1.42815
安聯全球新興市場基金                                             19.39000   19.12000   0.27000    1.41213
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.10000   12.92000   0.18000    1.39319
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.20000   20.91000   0.29000    1.38690
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.95000    2.91000   0.04000    1.37457
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