佳兆業(01638-HK)收購振興生化(000403-CN)股權達成補充協議

佳兆業(01638-HK)於去年11月29日公布，公司全資附屬公司深圳市航運健康科技斥資21.9億人民幣，向振興集團收購振興生化(000403-CN)18.57%股權達成補充協議。深圳市航運健康科技與振興集團就上述交易訂立補充協議。根據補充協議，買方與賣方同意第四期及第五期代價的支付毋須取決於目標公司完成出售唯康藥業。湖南唯康藥業為振興生化附屬公司。

補充協議的條款乃經深圳市航運健康科技與振興集團公平磋商後釐定。深圳市航運健康科技收到通知，指振興生化出售唯康藥業事項可能延期或不予進行。經考慮收購事項的裨益；及在目標股份登記於深圳市航運健康科技名下以後才會作出第四期及第五期付款，董事認為該協議(經由補充協議修訂後)的條款屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

振興生化股份主要從事血液製品的生產和銷售，公司主要產品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)