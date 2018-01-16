安東油田服務(03337-HK)主動交代四川頁岩氣平台總包項目進展

安東油田服務(03337-HK)自願性公布，公司於中國四川頁岩氣市場的平台總包項目以及超長水平井項目獲得客戶要求，正式啟動施工準備。

公司於2017年12月中標的四川頁岩氣平台鑽井一體化服務項目以及頁岩氣超長水平井總包項目，合計價值約1.5億元(人民幣,下同)，獲得客戶要求已啟動施工準備。其中頁岩氣平台鑽井一體化服務項目涵蓋該平台三口井的鑽井、固井以及壓裂施工等服務，項目金額約為1億元，服務期限約為450天；頁岩氣超長水平井項目涵蓋一口井約3000米水平段的定向鑽井、泥漿、固井及壓裂施工等服務，項目金額約為5000萬元，項目預計於今年年底前執行完畢。

目前，集團已開始著手上述項目施工前的原材料採購，以及設備和人員的動遷工作等。除此之外，公司於四川頁岩氣市場引進試用的生物合成基環保鑽井液獲得成功，試驗井的鑽井效率大大提高，可替代普通油基鑽井液使用，且性能更加環保。

此次中標的四川頁岩氣區塊是國家級頁岩氣示範區，根據客戶的產能建設規劃部署，該區域的頁岩氣產量將在未來三年大幅增長，客戶急需尋找有能力提供總包服務的外部民營服務公司，公司將因此大大受益，助力實現公司在中國市場收入的快速增長，同時，此等項目的服務價格較之前有所上漲，客戶也將按照項目執行進度安排付款，受惠於此，集團的整體盈利能力以及現金流水平將得到進一步提升。在行業回暖之際，集團預計中國天然氣市場特別是頁岩氣市場有較大市場增長機會。

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