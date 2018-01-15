港交所(00388-HK)巴曙松：深港通框架未來可延伸至新股發行交易

香港交易所(00388-HK)首席經濟學家巴曙松認為，粵港澳大灣區內梯度合作有很大空間。由於區內11個城市區域發展不平衡，人均GDP差距顯著，各城市可相互補充和帶動，通過不同梯隊的發展模式來發揮各自優勢。從世界範圍看，大灣區與世界另外三大灣區的體量處於同一個數量級，且區域內服務業佔比均達80%以上。而大灣區在區位、交通樞紐及產業分工方面更有獨特優勢，區內已形成世界最大海港和空港群以及高效物流集運中心、構建世界級交通網絡，以及目前新經濟正成為支持大灣區發展的強勁動力。

香港在粵港澳大灣區中處於重要地位，巴曙松稱，香港是區內的知識型經濟、創新經濟的國際化平台和支持體系；以及新經濟投融資的國際化平台和專業支持體系。此外香港還是環球企業和中國企業走出去的轉向平台和門戶市場。他認為，互聯互通機制為內地和香港的經濟帶來了很大促進作用，目前深港通實現了二級市場的互聯互通，而未來若沿用深港通框架可延伸至新股發行交易。此前，港交所行政總裁李小加亦提及「新股通」和「一級市場通」等中遠期計畫未來也將逐步提上議程。

文：鄒舒惠

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