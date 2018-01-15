【安聯投信】景氣續暖 新興債吸金創一年新高

美國股市持續登高，風險情緒帶動可轉債上漲，三大信用債吸金幅度大增。根據美銀美林引述 EPFR 截至 1 月 10 日，投資級債上周獲得淨流入 43.1 億美元，為連續第 55 周吸金；高收益債吸金幅度擴大，上周吸金 17.5 億美元；新興市場債連續四周獲得淨流入，上周吸金亦見擴大至 35.5 億美元，更創一年新高（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美股持續走高，帶動可轉債上漲 0.54%，今年以來漲幅達 2.06%。由於公債殖利率彈升，主要債券族群多以下跌作收，惟高息債種如高收益債仍逆勢收漲，主要受惠較高票息與利差收斂，帶來的下檔保護。

許家豪表示，日本央行 1 月會議宣布減少購買部分長期債券，引起市場對日本將縮減寬鬆、恐帶動全球殖利率上揚，加上近期市場對美國通膨預期攀升，美國 10 年期公債殖利率單周上揚九個基本點至 2.54%。除了日銀的影響，歐洲央行 (ECB) 公布 12 月會議記錄顯示，若經濟與通膨持續擴張，ECB 將逐步調整政策的指標，此搭配近期表現強勁的經濟數據如德 11 月工業生產創八年新高，使德國 10 年期公債殖利率單周彈升 15 個基本點至 0.58%。

在投資級債方面，許家豪表示，投資級債下跌，資金加速搶進。截至 1 月 10 日當周，投資級債券基金淨流入 43.1 億美元，為連續第 55 周淨流入，幅度較前周的 32.4 億美元持續增加。在利差部分，美國利差收斂 3 個基本點，歐洲利差則收斂 5 個基本點。

在高收益債方面，許家豪表示，受惠市場續暖，高收益債持續受市場青睞。儘管公債殖利率彈升，股市上漲加上國際油價持續走揚，帶動主要風險性資產，全球高收益債利差持續下探低檔 327 點。在不同評級部分，前周大幅收斂之後，BB 級與 B 及利差本周微幅擴大 1 點，CCC 級利差則收斂 5 點，表現優於 BB 級債與 B 級債。

在新興市場債方面，許家豪表示，截至 1 月 10 日當周，資金由前一周的淨流入 19.2 億美元，增加至淨流入 35.5 億美元，規模創過去一年新高。延續 2017 年大幅淨流入的氣勢，新興市場債今年以來持續吸金，新年開盤兩周資金已淨流入逾 55 億美元，大幅優於去年同期表現。新興主權債利差儘管偏貴，但相對同等信評之成熟國家債仍具吸引力；然而，新興高收益債短線漲勢大，目前風險貼水過低，宜需審慎選擇。

展望後市，許家豪表示，去年第四季信用債券市場賣壓較重拖累其表現，但隨著經濟轉佳有利企業體質改善，加上信用債收益率較高，利率風險緩衝空間較大，信用債表現相對較佳，故現階段將加碼具利差優勢的信用債，但在券種的選擇上，除了收益率較佳的高收益與新興市場債之外，也建議可善用投資級債的資產特性來取代部分公債對於資產下檔風險的保護效果。

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