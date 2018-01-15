【港股午評】半日升近180點 資源股卻逆市捱沽

港股今日可以錄得15連升？按今早大市走勢，只要午後大市走勢平平穩穩，要錄得15連升機會極高。可是今早大市並非一口氣上衝，反而升破31700點後，大市升勢明顯轉弱，半日升幅不足200點。是否可以在本周內創下17連升，以及打破恆生指數歷來紀錄，仍要視乎內地股市在未來數日表現如何。

恆生指數中午收市報31590點，升178點；國企指數中午收市報12585點，升117點，成交額為909.9億元。

今日表現最突出肯定是澳門娛樂及消費股，這與相關行業獲多間大行唱好有關，獲中金將評級上調至「買入」的金沙中國(01928-HK)，升幅達到7.8%，為今早表現最佳的藍籌股。相關股份是否可以再追？無疑下月中農曆新年期間，金沙等企業可以從中受惠，但是今日升幅實在太急，倒不如待此類股份稍歇一會才再入手。

內險股今日亦處於強勢，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股股價更力迫90元，中國太平(00966-HK)更創下歷來新高。可是今早內地股市表現平平，內險股升勢動力來自哪裡？是投資者對內險股過份有信心？還是目前市場上已再無其他選擇？目前不建議投資者太輕率。

有傳聞指出小米已開始選定上市承銷團隊，看來這間估值逾千億美元的新經濟公司的上市計劃正在推進。最終小米會登陸哪一個市場目前仍屬未知數。在小米選定掛牌市場前，香港交易所(00388-HK)今日卻創下逾一年新高，股價高見280元。券商股今早亦有投資者追捧，中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股升0.6%，最新報17.48元。

資源股今早表現相當疲弱，令人感到失望，其中馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股更大跌近4.5%。今日資源股下跌，是因為早前相關股份升幅太大，所以今日出現調整？或是投資者認為今年最終不認為再通脹這投資者主題無法實現？暫時對資源股保持審慎為佳。

2018年1月15日中午12時44分

文﹕張偉倫

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