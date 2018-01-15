線上就可申辦信用卡 這8家銀行推「以卡辦卡」

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018年1月15號15點52分

為方便民眾申辦信用卡，金管會開放讓消費者持有既有信用卡「以卡辦卡」，直接在線上申辦其它銀行信用卡，目前包括玉山銀、遠東銀、台新銀、中信銀、兆豐銀、聯邦銀、元大銀以及花旗 (台灣) 銀行等 8 家銀行，均有「信用卡驗證辦卡」服務，其中花旗銀將於 2 月起開通，並率先業界推出信用卡「預審機制」，申辦完成且通過審核後最快 3 個工作天。

目前線上申辦信用卡主要分為一般線上辦卡、自然人憑證辦卡以及信用卡驗證辦卡等 3 種方式。其中自然人憑證辦卡僅能使用電腦載具，而一般線上辦卡和信用卡驗證辦卡除了電腦外，均使用手機就可完成申辦。

而去 (2017) 年 6 月金管會核准開辦「信用卡輔助持卡人身分驗證平台」，民眾只要持有效期限半年以上的信用卡，就能直接在線上申辦信用卡，目前包括玉山銀、遠東銀、台新銀、中信銀、兆豐銀、聯邦銀、元大銀均有提供以卡辦卡服務，而花旗 (台灣) 銀行今 (15) 日也宣布，將於 2 月起開通。

花旗 (台灣) 銀行指出，消費者持他行有效卡，即可透過電腦或手機，以信用卡驗證辦卡方式申辦花旗信用卡，只要填寫聯絡資料、選擇卡別、身分認證、職業資料後，就能預查初審結果與上傳身分證件與財力證明，申辦全程僅需 6 個簡易步驟，最快 3 天就可寄出信用卡。

值得一提的是，除了開通「信用卡驗證辦卡」服務外，花旗 (台灣) 銀行也與香港、新加坡、澳洲等先進國家接軌，利用大數據的信用資料，建立評分模組，推出信用卡「預審機制」，消費者線上填寫個人資料後，可即時得知卡片申辦初步審核結果，並掌握申辦進度。