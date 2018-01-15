H&M「叢林裡最酷的猴子」廣告涉種族歧視 南非多家門市慘遭砸店

綜合星島日報、香港明報、經濟通通訊社今 (15) 日報導，全球服裝大廠 H&M(STO: HM-B ) 最近一則廣告中，一名黑人男孩 身穿一件綠色連帽衣，衣服上寫有「叢林里最酷的猴子」，涉及種族歧視。環球網 15 日援引外媒報導指出，爭議廣告出現後，H&M9 日在瑞典的股價下滑到 2009 年以來的最低水平。

此外，剛廣告引來南非左翼政黨經濟自由戰士 (EFF) 策劃示威，該黨國會議員 Floyd Shivambu 於推特發文稱， H&M 要面對因種族歧視而起的後果，相信只要是理性的人都同意 H&M 不應該繼續在南非營運。

H&M 股價。(截圖自 Google)

南非當地周六上午，約翰尼斯堡最高檔的購物中心「桑頓城」開門後不久，數十名身穿紅色衫的左翼政黨「經濟自由戰士」成員，衝進一家 H＆M 服裝店，推倒櫥窗模特兒，踢翻衣架，把衣服扔在地上，把店內破壞得一片狼藉。

不少正在購物的客人受到驚嚇，周圍店鋪也紛紛關門自保，以免被殃及。持槍保安與警察趕到後，抗議者轉移到店外，大聲呼喊口號表達不滿。 示威者在中午時分散去。 經濟自由戰士領袖 Julius Malema 稱，他們不會道歉，又指他絕不允許任何人用膚色侮辱他們。來自經濟自由戰士的國會議員 Floyd Shivambu 表示， H&M 現正承受種族歧視後的後果，所有理性的民眾都不應該讓 H&M 繼續在南非經營。

當地媒體報導，經濟自由戰士成員打砸了全國多家 H＆M 店鋪。南非警方在社交網站 Twitter 表示，「警方不得不干預，我們用橡膠子彈驅散了人群。」事發後，H＆M 已就廣告圖片道歉，表示深感遺憾 ，並撤回了這批連帽衣，同時也把圖片從網站撤下。 H＆M 並發聲明表示，事件中沒有員工、顧客受傷，南非 17 間分店已經暫時關閉，公司將密切關注情況，在安全情況下重開商店。

環球網 15 日援引外媒報導指出，爭議廣告出現後，H&M9 日在瑞典的股價下滑到 2009 年以來的最低水平。德國還有多家媒體對 H&M 提出批評。《明鏡》周刊 14 日評論稱，該廣告是「殖民主義的後遺症」。

德國新聞電視台 14 日則表示，H&M 的遭遇是「對所有大公司的警告」。 報導稱，許多公司喜歡出格的廣告，甚至走在法律和道德的邊緣，現在連 H&M 也犯了如此低級的錯誤，其辛辛苦苦塑造起來的全球品牌形象已跌入谷底。

法新社報導整理了，近年來，也有其他大型企業因對種族歧視問題不敏感而惹禍上身。 2014 年，西班牙時尚品牌 ZARA 下架一款睡衣，原因是這款條紋睡衣上繡著一顆黃星，容易讓人聯想到二戰中被囚禁於集中營的猶太人。

2017 年 10 月，聯合利華 (UN-US) 旗下日用品品牌 Dove 因一則發布在社交媒體臉書上的廣告向公眾道歉。這則廣告向消費者暗示，使用其產品後的效果就好比一名黑人女性在脫去上衣後瞬間膚色變白。