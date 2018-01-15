房租「漲」聲不斷 由租轉買人氣攀升

根據主計處統計，近年來全國房屋租金連續 34 個月呈現上升趨勢，以小家庭最常承租的 2 至 3 房為例，租金漲幅更高達 4 至 7％，目前的月付租金普遍要價 1 至 3 萬，刺激了不少收入較穩定的房客，將租金用來繳房貸，轉為購買房屋，晉升有房階級。

中信房屋明誠加盟店林品妤專案主任表示，租金上漲的主因為政府 2017 年元旦起實行的《租賃新法》，以及持有稅、地價稅、房屋稅等稅金上漲，房東為了維持投資報酬率，不得不調漲租金。林品妤接著說，以該分店所屬高雄左營區為例，2017 年度租金平均較上一年度成長約 1 成左右；大台北地區的租金成長率則更加可觀。

不過對於年輕人、新婚夫妻，亦或首購族而言，跳過租屋、存款的步驟，直接晉升「有房階級」是否存在風險性？林品妤表示，房仲業者還是會依照客戶本身的條件來做評估與建議，若是在可負擔得起貸款，且不影響生活品質的條件下，當然會建議客人直接購屋，以「房貸代替租金」。

此外林品妤也提到，買房不一定要「一次到位」，年輕人可以「先求有、再求好」，從小坪數、低總價的中古屋下手，等到手上擁有更充足的資金，再來換購新屋，因為長期租屋累積下來的租金，也是筆相當可觀的金額。不過林品妤也強調，主要還是得依照客戶情況為主，公司體系則會替每個顧客搭配不同的方案來實行。

貸款方面，相較以往，銀行也放寬了許多，基本評估具有買房能力，銀行都願意接受貸款，而房貸甚至可貸至 40 年之久。年輕新婚族若為雙薪家庭，兩人同心協力購買低總價的中古屋，負擔應不算太重。

林品妤認為，由於房租上漲關係，由租轉買的人日益增多，無形之中也帶動了買氣。此外，媒體也常有此議題的相關報導，耳濡目染的情況之下，選擇購屋的人數目前也呈現攀升的趨勢。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』