【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因零售銷售數據強勁。道瓊斯指數上升 0.9% 至 25,803 點；標準普爾指數上升 0.7% 至 2,786 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,261 點。

油價上週五上升，因俄羅斯能源部長表示油市尚未平衡，緩和市場對產油國逐步退出減產協議的擔憂。紐約 2 月期油上升 0.8% 至每桶 64.30 美元。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.9% 至每盎司 1,334.9 美元。

香港股市上週五上升，內地股市個別發展。有消息指國家能源集團與六大電力企業簽訂三年期煤電中長期合同，提振煤炭股，中國神華（1088.HK）股價上升 2.7%；楓葉教育（1317.HK）折讓 7.8% 配股淨籌 9.9 億港元，股價下跌 5.1%，拖累教育股走低。個股方面， 正通汽車（1728.HK）折讓 12.0% 配股，復牌後股價下跌 4.3%。恒生指數上升 0.9% 至 31,413 點，國企指數上升 1.4% 至 12,469 點，香港股市成交金額增加 7.9% 至 1,390 億港元。上證綜合指數上升 0.1% 至 3,429 點，滬深兩市成交金額減少 4.5% 至 4,574 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 東風集團（489.HK）發佈產銷快報，2017 年 12 月份銷售量 34.4 萬輛，同比減少 5.0%，全年銷量 328 萬輛，同比增長 4.1%，12 月份銷售狀況較首 11 月大幅倒退。

◇ 中國金茂（817.HK）宣佈以每股 3.7 港元（較最後收盤價折讓 6.8%）配售 9.0 億股（相當於現有股本 8.4%），淨集資額 33.1 億港元，將用作一般營運資金。大股東持股量將從 54.0% 下降至 49.8%。

◇ 新天綠色能源（956.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加約 60% 以上至不少於 8.7 億元人民幣（上半年為 6.0 億元人民幣，按年上升 70.2%），或略超市場預期，主要受惠於售電量及售電收入按年增加、天然氣售電量大幅增加、河北天然氣投資收益同比增加，但部分被計提應收賬款減值準備抵銷。現價相當於不高於 7.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長超過 100% 至不少於 3.8 億元人民幣（上半年為 2.0 億元人民幣，按年上升 145.5%），或大幅低於市場預期，主要受惠於攝像頭模組銷售收入穩健增長（出貨量下降但平均單價提升）及毛利率同比提升（產品結構明顯優化）、及指紋識別模組銷售收入同比穩健增長（銷售量大幅增長但平均單價較大幅度下跌）。現價相當於不高於 29.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 九興控股（1836.HK）公佈 2017 年第四季度及全年總收入分別為 3.6 及 15.7 億美元，分別同比增長 0.3% 及 1.4%，其中製造業務第四季及全年收入分別按年增長 2.1% 及 1.6% 至 3.5 及 15.1 億美元。

◇ 新奧能源（2688.HK）宣佈王少劍先生辭任公司首席執行官，韓繼深先生獲委任為新首席執行官。

◇ 龍光地產（3380.HK）宣佈 2018 年權益合約銷售目標 660 億元人民幣，按年增長 52.0%。

◇ 首創環境（3989.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長不低於 150% 至不少於 1.1 億元人民幣（上半年為 7,587 萬元人民幣，按年上升 167.5%），現價相當於不超過 38.4 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)