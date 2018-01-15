新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          美琪瑪            新昕纖   生泰     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          天宇              謚源     合世                
南璋     樺晟     富邦美債20年          智捷              東林     杏昌                
勝昱     海灣     元大美債7-10          倚強              欣厚-KY  進階                
飛寶企業 宏森     合世              律勝              友銓     百略                
精確     晟楠     易威              利機              達威     大樹                
宏易     寶得利   南璋              IET-KY            松崗     其祥-KY             
唐鋒     華韡     勝昱              凱美              三圓     德麥                
台蠟     晉泰     飛寶企業          立敦              雙喜     中華食              
榮群     太普高   精確              上揚              力泰     世坤                
天宇              宏易              沛波              理銘     萬國通              
新零售            唐鋒              奧斯特            雅茗-KY  聚紡                
力新              台蠟              英格爾            亞都     銘旺實              
恩得利            榮群              橘子              東凌-KY  興采                
李洲              天宇                                關中     泰茂                
凱柏實業          新零售                              隆中     方土霖              
遠昇              力新                                時報     至興                
及成              恩得利                              欣泰     萬在                
鑫龍騰            李洲                                         長佳                
和進              凱柏實業                                     瑞穎                
耀勝              遠昇                                         唐鋒                
倚強              及成                                         永純                
鑫創              鑫龍騰                                       美琪瑪              
廣寰科            和進                                         富喬                
點晶              耀勝                                         韋僑                
建舜電            倚強                                         威潤                
泰谷              鑫創                                         智捷                
典範              廣寰科                                       世鎧                
長天              點晶                                         晉椿                
益通              建舜電                                       久陽                
振維              泰谷                                         強新                
鴻翊              典範                                         有益                
迎輝              長天                                         尼克森              
欣厚-KY           益通                                         坤悅                
兆遠              振維                                         凌網                
系統電            鴻翊                                         謚源                
世紀              迎輝                                         李洲                
華容              欣厚-KY                                      凱柏實業            
建榮              兆遠                                         遠昇                
立衛              系統電                                       港建                
天揚              世紀                                         新洲                
鈺創              華容                                         耀勝                
合正              建榮                                         至寶電              
金利              立衛                                         點晶                
寶聯通            天揚                                         杭特                
昇益              鈺創                                         幸康                
凱鈺              合正                                         精材                
德宏              金利                                         重鳥鵬              
寬魚國際          寶聯通                                       泓格                
合邦              昇益                                         東林                
萬旭              凱鈺                                         盈正                
驊宏資            德宏                                         亞電                
久正              寬魚國際                                     晶達                
上揚              合邦                                         世紀                
全譜              萬旭                                         友銓                
易通展            驊宏資                                       立衛                
元隆              久正                                         慕康生醫            
沛亨              上揚                                         達威                
九暘              全譜                                         寶聯通              
凱碩              易通展                                       凱鈺                
全達              元隆                                         三聯                
奧斯特            沛亨                                         合邦                
福華              九暘                                         業強                
保銳              凱碩                                         訊達                
常珵              全達                                         撼訊                
立碁              奧斯特                                       順發                
越峰              福華                                         亞銳士              
士開              保銳                                         安碁                
志嘉              常珵                                         合晶                
富裔              立碁                                         海韻電              
燦星旅            越峰                                         晉泰                
富驛-KY           士開                                         上揚                
劍湖山            志嘉                                         全譜                
德記              富裔                                         松崗                
泰偉              燦星旅                                       易通展              
華義              富驛-KY                                      元隆                
得利影            劍湖山                                       沛亨                
鼎創達            德記                                         迅德                
花王              泰偉                                         倉和                
邦泰              華義                                         光菱                
                  得利影                                       星雲                
                  時報                                         宏捷科              
                  鼎創達                                       保銳                
                  花王                                         三圓                
                  邦泰                                         士開                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               理銘                
                                                               富裔                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               易飛網              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               寶雅                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣泰
留言載入中...

相關新聞