光大銀行(06818-HK)重新授權境內發行優先股募集500億元人民幣

中國光大銀行(06818-HK)公布，原特別授權擬在境內非公開發行優先股總數不超過5億股，募集資金總額不超過500億元人民幣，通過的議案將於2018年2月27日到期，公司尚未根據優先股發行方案進行優先股發行。為繼續根據優先股發行方案進行境內優先股發行，公司董事會於本公告日期決議：提請股東大會及類別股東會議授權董事會在股東大會及類別股東會議審議通過的框架和原則下，共同或單獨全權辦理後續境內優先股發行的相關事宜，授權期限為股東大會決議生效之日起12個月。該授權期限屆滿前，董事會將根據境內優先股發行的實際情況，向公司股東大會提請批准新的授權。

境內以發行優先股募集資金將不超過500億元人民幣。為增強公司綜合競爭實力，滿足公司業務發展對資本金的需要並滿足日益嚴格的監管要求，實現公司業務的可持續發展，公司擬通過進行優先股發行進一步提高資本充足率，以應對國內外經濟的快速變化與挑戰，實現公司各項業務更好發展的同時為全體股東帶來更豐厚的回報。優先股發行完成後，公司將進一步提升資本充足水平，有助於公司提高抵禦風險能力，實現各項業務持續健康發展。經考慮所有上述因素，公司董事認為境內優先股發行的條款條件屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

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