康宏環球(01019-HK)人事再變動 莊偉忠5月離開康宏金融
鉅亨網新聞中心
康宏環球(01019-HK)再有人事變動，2016年加入旗下康宏金融擔任行政總裁的莊偉忠，將會在今年5月合約期完結後退休。康宏環球同時公布，專注三大主要增長業務－理財顧問、金融產品和金融科技，也會聘請更多前綫財務顧問和專業人士推動業務增長。 莊偉忠近日在社交網站facebook似乎已透露心聲，把寫有「道不同不相為謀，德不孤必有鄰」字句的圖片作為封面照，又曾在留言中表明「我為報恩而來，人情債已經十足十還晒，可以做番個核爆嘅獨行俠，還我本來個性」。 到了昨日，莊偉忠再次更新facebook，上載了幾張鮮花的照片，又以《花開花謝》為題，寫道：「幾盆花都係我種嘅，靚到飛起，兩三日後，又殘又謝，應咗李天命首詩所講：『躍起之後，勢須下落，而今問題在你如何去平伏那心跳』。」他又反問自己「咁事業人生呢？」最後寫道：「我等凡夫俗子，塵緣未了，無乜可能大徹大悟，一言驚醒夢中人或者可能。」 康宏環球去年捲入廉政風波，多名原高層曾被拘留調查，公司仍處於董事會爭奪戰當中。 繼本周宣布，原執行董事、康宏資本及康證有限公司行政總裁陳毅凱因與董事會有意見分歧而辭任後，康宏環球昨宣布莊偉忠將於5月約滿離任。莊偉忠曾任職連鎖百貨一田行政總 裁，2016年離職後再加入康宏。康宏表示，感謝莊偉忠對公司的貢獻。 康宏環球昨晚發出新聞稿，表示在諮詢管理顧問和檢討後，公司會集中理財顧問、金融產品和金融科技3大業務，由9人集團管理團隊領導，總裁吳榮輝稱簡化和整合公司架構，可以聚焦於有優勢業務。 集團總裁吳榮輝表示，新公司架構讓我們可以聚焦於有優勢的業務。簡化及整合的公司新架構，讓我們在取得良好企業管治和迅速發展業務之間找到平衡。公司會聘請更多前線財務顧問及專業人士以推動業務增長。 康宏理財服務有限公司的行政總裁冼健岷獲委任為集團管理團隊成員，負責理財顧問業務板塊。冼健岷表示：｢2018年將會是既刺激又豐盛的一年，我們已制定了相當多的理財顧問業務發展大計。公司已承諾為重組業務提供充足資源，我們會盡快推行業務發展計劃。」
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