提價730%！中國政策打壓下 比特幣挖礦成本開啟飆升模式

利潤和生存空間的急速壓縮，讓比特幣“礦工”們開始遭遇前所未有的壓迫感。

隨著中國對比特幣挖礦產業的監管趨嚴，挖礦成本也開始激增。全球第四大比特幣礦池ViaBTC周五通過官網宣布，將對一些客戶增收管理費，由此前的6%大幅增加至50%，提價幅度超過730%。此次提價主要是針對該公司的S9合同客戶，這些客戶使用的是據稱最為先進、效率最高的挖礦硬件S9 Antminer。

ViaBTC通過聲明表示，“中國大陸的礦產資源日漸稀缺，我們公司的一些長期合夥人面臨礦場關閉的危機，這也導致我們的雲挖礦系統成本飆升。為了確保雲挖礦長期正常運作，我們別無選擇，只能對管理費用進行調整。”

暴利驅動下的挖礦熱潮

主要礦商的管理費大幅提高再次把焦點聚集在挖礦行業的暴利方面。比特幣挖礦行業利潤可觀，據彭博新能源財經統計，即使按目前中國國內最高電力收費率來計算，只要比特幣價格不低於每枚6925美元，礦場就能賺到錢。

按目前的成本來看，挖一枚比特幣預計需要10000-20000元人民幣左右。其中，電費占比不小，以四川某礦場為例，6000台左右的礦機每年電費接近300萬元。

此外，競爭的加劇導致挖礦的利潤越來越薄，而比特幣區塊的設計也預示著挖礦難度日益提升。在“比特幣之父”中本聰的設計裏面，每挖出21萬個區塊，區塊獎勵就會減半，起初每個區塊獎勵50個比特幣，而如今只有12.5個，到2020年則預計只為6.25個。

遭遇“政策排擠”

繼去年關閉了國內比特幣交易所並禁止首次代幣發行（ICO）之後，中國監管部門的目標又進一步瞄準了比特幣挖礦產業。

此前有消息稱，出於對過高的電力消耗和金融風險的擔憂，中國正采取行動取締國內比特幣挖礦產業。根據第一財經報道，雖然央行並未對比特幣礦場作出限期關停的要求，但中國對規範比特幣生產、取消礦場用電優惠的態度已經基本明確，且監管層也已掌握了部分礦場的電費、稅收、發電量等信息。

中央監管部門指示省級政府“積極引導”轄內企業退出加密貨幣挖礦產業。該指示指出：“比特幣挖礦產業在消耗大量資源的同時也助長了‘虛擬貨幣’投機炒作之風。挖礦業務與官方努力背道而馳； 官方有意防範金融風險，抑制“偏離實體經濟需要”的活動。”

文件並沒有要求地方政府直接關閉挖礦業務，而是通過嚴格執行有關用電、用地、稅收和環保等方面的政策，把它們排擠出局。

“吃電魔王”比特幣礦場

摩根士丹利股票分析師Nicholas Ashworth在其1月10日研報中預計，2018年比特幣乃至其他數字貨幣的挖礦用電需求將達到120-140萬億瓦時(terawatt-hours)。行業動態的網站Digiconomist的數據則顯示，全球挖礦產業占電力消耗總量的0.17%，這一占比要高於161個國家。

中國目前生產了全球70%-80%的礦機，主要分布在新疆、內蒙、四川、貴州和雲南。在監管日益嚴格的環境下，選擇“出海”的比特幣礦場不在少數，上文提到的ViaBTC已經將礦場遷至冰島和北美。廉價電力和低溫氣候是加密貨幣挖礦的環境要求，因此加拿大、冰島、 東歐和俄羅斯也成為了更多礦池的聚集地。

財經媒體CNBC報道稱，西雅圖以東三個小時車程的小鎮Wenatchee正成為美國比特幣“挖礦”的中心。已吸引了12家美國最大的比特幣和加密貨幣“礦商”，自去年12月比特幣價格飆升以來，又有75家礦商申請到這裏落戶。這裏的電價極其便宜，每千瓦時只有2到3美分。

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