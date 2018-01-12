〈林恩平開講〉大立光轉投資事業順利開展 星歐隱型眼鏡期望今年轉盈

股王大立光 (3008-TW) 除在手機、車用光學元件的高度競爭力，轉投資事業包括隱型眼鏡業的星歐光學，及跨入醫療產業的大立雲康，也順利開展中，其中星歐光學今年可望投入矽水膠產品，去年虧損縮小之後可望在今年轉盈。

林恩平今 (12) 日指出，生產隱型眼鏡的星歐光學去年在全台門市通路已增至 1800 家以上，足足較 2016 年增加 500 家，同時，在產品上在今年並將跨入矽水膠產品系列，星歐光學去年虧損已縮小，期望今年能出現獲利。

大立光於 2004 年成立星歐光學，進軍隱形眼鏡市場，並以星歐自有品牌銷售，星歐原期望取得國際大廠 OEM 訂單，林恩平指出，這個業務區塊目前仍在洽談中，並沒有太大進展出現，目前銷售以自有品牌為主。

另外，大立光以 3 億元投資醫療器材廠大立雲康 (LHT) 公司，生產應用於呼吸終止症等睡眠偵測的 ECG(心電儀)，ECG 除已取得美國 FDA 核准，並於去年取得中國大陸許可，今年起正式獲中國大陸 100 多家醫院採用，林恩平指出，此一產品預計今年中在台拿到 TFDA（衛生福利部食品藥物管理署）許可證，在台將與台大醫院合作採用。

林恩平指出，此產品雖已取得美國 FDA 的核准，但目前尚未準備在美國地區開賣。