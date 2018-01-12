飛捷轉型求成長 mPOS貢獻拚倍增 帶動營運高飛

飛捷 (6206) 董事長林大成指出，全球 POS 產業進入寒冬，至今尚未走出來，飛捷近年積極併購與轉型，成效雖陸續浮現，但仍處於盤整期。他表示，包括導入應用端的專案客戶以及 Mobile 業務是兩大轉型方向，目前專案客戶數量逐漸增加，Mobile 業務估計 2020 年拚占比 20-25%，調整大功告成，可望展現高成長力道。法人表示，飛捷今年受惠於旗下英商 BOX 的業務起飛，加上歐、美、中南美等新興市場的專案耕耘陸續有所斬獲，今年合併營收將成長逾 10%，突破 70 億元大關。不過，新台幣的升值以及關鍵零組件價格的持續上漲，仍是一大考驗，該公司持續調整營運結構因應。



在 POS 產業邁向成熟化之後，市場競爭加劇，飛捷提早數年展開轉型腳步，包括收購 POS 品牌商普達系統 (6599)，已於日前登錄興櫃；旗下還有羅捷(iRuggy)、安捷(iSAPPOS) 分別攻 mPOS 與 POS 週邊，2016 年 4 月收購英商 BOX，去年又透過普達系統收購德國通路商 ADASYS。



林大成表示，POS 產業這兩年步入寒冬，今年還沒走出來。主因有三，一是匯率問題，一是面臨中國大陸與韓國廠商的殺價競爭，除非產品、品牌有特熱，否則越來越辛苦；第三則是市場應用形態改變，包括 QR Code 與第三方支付等興起，對 POS 產業發展不利。



因此，飛捷近年積極轉型，除透過併購擴大下游出海口之外，也將業務導入應用端的專案市場，這些耕耘陸續出現成績，在英國、美國、中南美洲、東南亞等新興市場都出現機會。



此外，mPOS 業務的發酵，被他視為飛捷調整轉型成功的指標。據悉，飛捷合併普達的 Mobile POS 從 3 年前的 2-3% 占比，到去年來到 6%，今年預估將衝上 10-12%，金額挑戰倍增。林大成認為，目標 2019-2020 要衝 20-25% 占比，如果達成，營運將邁出新格局。



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