【異動股】汽車板塊拉升走強 一汽轎車(000800-CN)漲停

午後，汽車板塊拉升走強。截至發稿，一汽轎車(000800-CN)漲停報11.83元，一汽夏利(000927-CN)漲8.16%報4.77元，安凱客車(000868-CN)漲6.72%報9.85元，亞星客車(600213-CN)漲4.96%報11.42元，中通客車(000957-CN)、比亞迪(002594-CN)漲超3%，金龍汽車(600686-CN)、江淮汽車(600418-CN)、海馬汽車(000572-CN)等個股均有拉升表現。

消息上，1月11日從中國汽車工業協會獲悉，2017年，中國汽車産銷量同比增長超3%，增速比上年同期回落11.27個百分點和10.61個百分點。2017年，中國乘用車産銷2480.67萬輛和2471.83萬輛，同比增長1.58%和1.40%;商用車産銷420.87萬輛和416.06萬輛，同比增長13.81%和13.95%。在新能源汽車部分，12月份産銷量分别為14.9萬輛和16.3萬輛，同比增長分别為68.5%和56.8%;2017年全年累計産銷分别為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分别為53.8%和53.3%。

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