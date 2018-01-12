ICE棉花期貨合約價創近4年來新高

99 期貨網今 (12) 日報導，洲際交易所 (ICE) 棉花期貨周四急升近 4%，收於漲停板上限，受助於強勁的出口銷售報告。交投最活躍的 3 月期棉合約收高 3 美分或 3.77%，報每磅 82.65 美分。盤中高見 82.65 美分，是 3 月合約的歷史新高，同時也是棉花合約 2014 年 5 月以來最高價。

報導指出，交易所將從周五開始將每日漲跌停限制提高至每磅 5 美分。同時，洲際交易所稱，從周五開始，所有 2 號期棉合約的每日漲跌停限制擴大至五美分。

美國農業部 (USDA) 周四公布的出口銷售報告顯示，1 月 4 日止當周，美國 2017-18 年度陸地棉出口凈銷售 27.45 萬包，較之前一周增加 42%，較前四周均值增加 16%。

當周，美國陸地棉出口裝船 28.16 萬包，創市場年度高位，較之前一周增加 35%，較四周均值增加 41%。當周，美國 2017-18 年度陸地棉新銷售 28.11 萬包，2018-19 年度新銷售 9.29 萬包。

RoseCommodity 研究與分析董事 LouisRose 表示，「銷售強勁和沒有取消訂單的事實，可能是最大的利好因素，市場也觸發了技術性買入指令。」市場同樣密切關注周五將出爐的美國農業部全球農作物供需預估報告。LouisRose 說明，「今日的報告增加了美國農業部將上調出口預估的可能性，」

此外，美國政府氣象預報機構稱，拉尼娜 (反聖嬰) 現象可能持續整個北半球的冬季。