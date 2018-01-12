光通訊新動能拉抬，全新展望正面，VCSEL拼今年量產

【財訊快報／何美如報導】全新 (2455) 受惠光通訊訂單回流，去年第四季營收回溫，毛利率可望較前一季提升。隨著中國移動等標案開出，今年接收端需求將好轉，發射端產品也有機會在上半年爭取到更多客戶進入量產，1 月營運表現應該不錯，對今年看法正面，而外界關注的 VCSEL 也希望今年量產。 受到中國光通訊產業調整影響，全新去年接收端產品包括 PIN、APD 的訂單下滑，去年第三季營收占比降至個位數，全年營收占比降至近 14%。全新表示，



光通訊產業調整已久，相關營收 2016 年 3 月達高峰後，已連七季下滑，隨著市場庫存調整進尾聲，去年第四季訂單已回升，營收占比攀一成之上，法人預期，在產品組合轉佳下，毛利率有機會勝前一季。



展望 2018 年，全新表示，光通訊將是今年的新動能，近期中國移動已釋出開標訊息，今年業績應可優於去年，去年已試產的發射端產品，今年上半年也有機會爭取到更多客戶進入量產，對營運也具正面幫助，1 月營運表現應不錯，示好的開始。



至於 VCSEL，全新表示，其應用很廣，除了外界熟知的 3D 感測，還可用於醫美、無人車、數據網等，公司投入時間雖比較晚，現正在急起直追，目前在努力中，目前已與客戶有多種合作開發再進行中，希望今年能量產。



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