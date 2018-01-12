阜豐與贏創攜手合作生產ThreAMINO

全球最大的味精生產商和黃原膠生產商及一系列生物發酵產品的主要供應商 － 阜豐集團有限公司（「阜豐」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）(HKG:0546) 與贏創營養與消費化學品有限責任公司（「贏創 (EVONIK)」）簽署合作協議。根據協議，阜豐將為贏創生產 ThreAMINO(R)（L - 蘇氨酸）。這項合作將進一步強化阜豐在蘇氨酸市場的領導地位，也會為贏創在全球市場帶來穩定可靠的 L - 蘇氨酸供應。蘇氨酸和動物營養類氨基酸業務已成為阜豐的增長亮點。



阜豐集團行政總裁趙強先生表示：「本次合作是強強聯手。透過此次合作，我們不僅開始為贏創長期供應蘇氨酸這一重要的動物營養添加劑，同時也為建立一個長遠互信的策略合作夥伴關係奠定基礎。」



贏創動物營養業務主管 Dr. Emmnaul Auer 表示：「我們的策略反映了飼料氨基酸市場的最新動態及進一步優化贏創的生物氨基酸業務的要求。這項合作使贏創能夠為所有客戶提供全系列的氨基酸產品。使我們在西方及亞洲市場的領導地位得到更好的支持。我們的業務重點轉向更專注於通過銷售、服務和技術環節來創造價值。對所有客戶而言，我們的供應保障、產品質量及客戶聯繫將保持不變。」



阜豐是全球最大的食品和飼料添加劑生產商之一，在生物發酵類飼料添加劑產品領域有較強的實力。透過與贏創的合作，阜豐將強化其在氨基酸供應領域的領導地位。



L - 蘇氨酸（贏創以 ThreAMINO(R) 標示銷售）是一種身體不能自行合成的必需氨基酸。因此，它必須以飼料形式為動物所吸收。合理的蘇氨酸水平有助於提高飼料的攝取效率；促進體重的增加及提高飼料營養價值。同時，由於飼料中的粗蛋白質含量根據動物的營養需求而得到平衡，也會減少養殖業的氮排放量。



贏創在生產必需氨基酸方面擁有 60 多年的經驗，為全球 100 多個國家的客戶提供高效及可持續的動物營養解決方案。通過擴大其創新性氨基酸飼料添加劑，贏創希望為動物飼料做出更大的貢獻，並為其客戶創造附加價值。贏創的動物營養產品和服務在全球範圍內發揮著關鍵作用，在生產健康及可負擔的食品外，保護自然資源和減少對環境的影響。

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