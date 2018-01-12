恆指升勢曾擴大至逾200點 騰訊(00700-HK)重上430元

港股今早又高開，這當然受惠於外圍股市升勢未止，大市高開178點後，大市升勢曾擴大至逾200點，恆生指數最新報31284點，升164點，國企指數最新報12400點，升105點。

銀行股今早表現平平，匯豐控股(00005-HK)最新報83.55元，跌0.6%，渣打集團(02888-HK)最新報87.15元，升0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報34元，升0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報41.2元，升1%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報433.6元，升1%，易鑫集團(02858-HK)最新報7.07元，升0.9%，雷蛇(01337-HK)最新報3.92元，升0.5%，眾安在線(06060-HK)最新報73.6元，升0.3%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.7元，升0.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.63元，升1.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.11元，升1.2%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.95元，升0.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報24.8元，升1.2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37元，升0.4%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報18.62元，升1.1%，雅居樂地產(03383-HK)最新報14.34元，升3.2.%，融創中國(01918-HK)最新報37.35元，升1.4%，中國恆大(03333-HK)最新報29.25元，升0.5%。

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