【異動股】房地産板塊強勢拉升 萬通地産(600246-CN)等多股漲停

今日早盤，房地産板塊強勢拉升，截止發稿，萬通地産(600246-CN)連板，宋都股份(600077-CN)、香江控股(600162-CN)、大龍地産(600159-CN)、京能置業(000615-CN)、榮安地産(000517-CN)、京漢股份(000615-CN)、卧龍地産(600173-CN)等多股漲停，沙河股份(000014-CN)、華遠地産(600743-CN)、中航地産(000043-CN)等股大漲超7%，榮盛發展(002146-CN)、華夏幸福(600340-CN)、保利地産(600048-CN)、萬科A(000002-CN)等集體發力走強漲超3%。

2017年，“限售”等樓市調控政策不斷加碼，更多城市加入調控行列。規模房企憑借自身品牌、城市布局以及投資能力的優勢，銷售業績繼續大幅增長，2017年銷售額超過千億元的房企增至17家。市場人士普遍認為，無論從基本面角度還是流動性角度看，2018年上半年是房地産板塊最佳配置時點(超額收益區間起點)，板塊機會預計將延續到2019年。

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