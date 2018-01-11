賈躍亭清空持有的酷派股份 或套現償債

摘要：在 4 日以 8 億港元出售酷派近 18% 股份之後，11 日晚，賈躍亭旗下公司清空其持有的酷派股份。此前有分析稱，賈躍亭此舉是為了償還債務，但和樂視的巨額負債相比，這些錢只是杯水車薪。

1 月 11 日本周四晚間，酷派集團發布公告，酷派已獲 Leview Mobile HK Limited 告知，Leview Mobile HK Limited 已出售所持公司 5.51 億股份（占總股本的 10.95%），Leview Mobile HK Limited 不再為公司股東。

公開資料顯示，Leview Mobile HK Limited 中文名為「樂風行動香港有限公司」，於 2015 年成立，該公司全資持股樂賽行動科技（北京）有限公司，後者由賈躍民出任法定代表人。

這是本月來賈躍亭第二次出售酷派股份。

1 月 4 日晚，酷派發布公告稱，獲 Leview Mobile HK Limited 告知，該股東已向買方出售 8.97 億股銷售股份，現金代價為每股銷售股份 0.9 港元，即總代價 8.07 億港元。

交易完成後，Leview Mobile HK Limited 所持酷派股份由約 14.49 億股降至約 5.51 億股，持股比例則由 28.78% 降至 10.95%。由此，樂視不再是酷派單一大股東，新的買方已成為單一最大股東。

樂視對酷派的投資總額達到 30 億港元，在 4 日的出售股份中，Leview Mobile HK Limited 的持股比例由 28.78% 降至 10.95%，拿回約 8 億港元，可謂損失慘重。

而在 11 日的公告中，酷派並沒有提及此次交易的具體金額。

賈躍亭還債新動作？

今年以來，賈躍亭和甘薇頻頻發聲，稱將解決樂視的債務問題。而兩次出售酷派股權，則似乎在印證賈躍亭的說法。

據《21 世紀經濟報導》披露，目前樂視系所欠債務總額有可能高達百億元甚至更高。為緩解債務壓力，自去年以來，賈躍亭及樂視系已經先後對外轉讓了易到用車的持股權和旗下子公司的股權以套現償債，目前，賈躍亭出售酷派股權或是這一償債模式的繼續。

然而，對目前樂視的負債來說，8 億港元的套現只是杯水車薪。

在樂視危機爆發後，酷派也遭到一連串打擊。

自去年 7 月 27 日起，酷派一個月內三次被銀行追債，涉及金額達 2.4 億元。一位酷派集團內部人士接受《國際金融報》採訪時透露，由於受到樂視影響，銀行對酷派只還不貸，而部分供應商也要求用現金交易進行結算，加劇了公司的資金緊張。

據去年 8 月 15 日酷派在港交所發布的公告稱，目前公司處於持續虧損狀態，截至 2017 年 7 月 31 日的營業收入約為港幣 27.16 億元，年增率下滑約 52%，且流動資產已低於流動負債，償債壓力加大。

2017 年 11 月，賈躍亭以「希望將更多時間用於個人事務」為由辭任酷派執行董事、董事會主席及提名委員會主席。同時，劉江峰、阿不力克木 ‧ 阿不力米提辭任非執行董事。

此次賈躍民套現 8 億港元或與北京證監局對賈躍亭的履責通告有關。

2017 年 12 月 25 日，北京證監局發布通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭於 2017 年 12 月 31 日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

12 月 31 日，賈躍亭並未回國，只是通過個人微博和微信公眾號公開回應北京證監局：「為更好地解決上市公司債務問題，已委託甘薇女士、賈躍民先生全權代理行使上市公司股東權利和履行股東責任，包括資產處置等相關工作，也由甘薇女士、賈躍民先生全權負責處理。」

『新聞來源／華爾街見聞』