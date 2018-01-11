李克強稱推動瀾湄合作邁向成長期 加強水利設施建設等產能

路透報導，中國總理李克強週三表示，推動瀾湄合作從培育期順利邁向成長期，要加強水利設施建設等產能合作，中方支持企業按照可持續發展理念，在湄公河國家參與建設一批水電站、水庫、灌溉、飲水工程，實現合作共贏；鐵路、公路、港口、機場、通信等領域的產能合作也有廣闊前景。

新華社週四援引李克強在出席瀾滄江 - 湄公河合作第二次領導人會議時的講話提到，中方願繼續落實好首次領導人會議上提出的「兩優」貸款額度，在此基礎上再提供援外優惠貸款，設立第二批國際產能和裝備製造合作專項貸款，支持商定的項目。也希望有關國家在稅收、土地等方面提供優惠政策。「湄公河國家處在工業化、城鎮化、農業現代化快速發展階段，都有建設水利等基礎設施的迫切需求。中方擁有性價比高的水利電力裝備和工程建設力量，在大型水利樞紐、平原打井、山區中小型水庫等建設方面經驗豐富，適合湄公河國家需求。」



中國與湄公河國家互為重要農業合作夥伴，近 10 年湄公河國家對華出口水果年均增長 21%。雖然中方對湄公河國家農產品貿易存在逆差，但中國不搞貿易保護，願意進口更多優質農產品，滿足國內多樣化的消費需求。瀾湄合作是首個由流域六國共同創建的新型次區域合作機制，是共商共建「一帶一路」的重要平台。據統計，中國是柬埔寨、緬甸、泰國、越南第一大貿易夥伴，是老撾第二大貿易夥伴。



初步統計，2017 年中國同五國貿易總額達 2,200 億美元，年比增長 16%。中國累計對五國各類投資超過 420 億美元，2017 年投資額增長逾兩成。



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